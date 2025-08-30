Porto Alegre Morte de Luis Fernando Verissimo: Brasil decreta luto oficial de três dias. Medida também é determinada em Porto Alegre e no RS

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Direção do Sport Club Internacional também prestou homenagem a um de seus torcedores ilustres. (Foto: Arquivo/S.C. Internacional)

A morte do escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo, ocorrida nesse sábado (30), motivou a decretação de três dias de luto oficial no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo postaram homenagens, assim como o Sport Club Internacional, de quem Verissimo era torcedor fervoroso.

Lula ressaltou que “a descrição bem-humorada da sociedade por Luis Fernando Verissimo ganhou espaço nas livrarias e na TV. Como poucos, ele soube usar a ironia para denunciar a ditadura, o autoritarismo e defender a democracia”.

Leite, por sua vez, escreveu: “(..) O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar de nossos desafios. Ele deixa um legado que permanece vivo em palavras sempre atuais, cheias de sensibilidade. O Estado se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais”.

Melo seguiu na mesma linha: “Porto Alegre se despede de um grande jornalista, escritor e cronista. A cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil tem lugar reservado para Verissimo. Nossa solidariedade aos amigos e familiares, que suas contribuições permaneçam por muitas gerações”.

Já a direção colorada enalteceu, no site do clube, o vínculo de Luis Fernando com a instituição, em texto acompanhado de foto de arquivo na qual ele aparece junto a uma bandeira vermelha e branca com o emblema do Inter:

“Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Torcedor do ‘Clube do Povo’, ele ficou conhecido por seus textos em formato de crônicas e contos. O Sport Club Internacional deseja força a todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional”.

Em seguida, aparece um trecho de crônica intitulada “Não Me Acordem”, escrita logo após a conquista do Mundial de Clubes pelo Inter, em, 2006: “(…) E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram”.

Antes do jogo entre Inter e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (31), o Estádio Beira-Rio dever ter o tradicional minuto de silêncio. O apito inicial está marcado para as 20h30min.

Falecimento

Falecido nas primeiras horas desse sábado, após 20 dias de internação no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a complicações de uma pneumonia, Verissimo completaria 89 anos no dia 26 setembro. Ele era natural de Porto Alegre e deixa a esposa, Lucia Helena, e os filhos Pedro, Mariana e Fernanda, além de dois netos.

Familiares, amigos, colegas, autoridades e centenas de admiradores participaram do velório na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, durante a manhã e tarde. Já o sepultamento teve como local o Cemitério São Miguel e Almas, ao fim da tarde, em cerimônia restrita a familiares a amigos mais próximos.

(Marcello Campos)

