Domingo, 31 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Morte de Luis Fernando Verissimo: Brasil decreta luto oficial de três dias. Medida também é determinada em Porto Alegre e no RS

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Direção do Sport Club Internacional também prestou homenagem a um de seus torcedores ilustres. (Foto: Arquivo/S.C. Internacional)

A morte do escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo, ocorrida nesse sábado (30), motivou a decretação de três dias de luto oficial no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo postaram homenagens, assim como o Sport Club Internacional, de quem Verissimo era torcedor fervoroso.

Lula ressaltou que “a descrição bem-humorada da sociedade por Luis Fernando Verissimo ganhou espaço nas livrarias e na TV. Como poucos, ele soube usar a ironia para denunciar a ditadura, o autoritarismo e defender a democracia”.

Leite, por sua vez, escreveu: “(..) O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar de nossos desafios. Ele deixa um legado que permanece vivo em palavras sempre atuais, cheias de sensibilidade. O Estado se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais”.

Melo seguiu na mesma linha: “Porto Alegre se despede de um grande jornalista, escritor e cronista. A cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil tem lugar reservado para Verissimo. Nossa solidariedade aos amigos e familiares, que suas contribuições permaneçam por muitas gerações”.

Já a direção colorada enalteceu, no site do clube, o vínculo de Luis Fernando com a instituição, em texto acompanhado de foto de arquivo na qual ele aparece junto a uma bandeira vermelha e branca com o emblema do Inter:

“Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Torcedor do ‘Clube do Povo’, ele ficou conhecido por seus textos em formato de crônicas e contos. O Sport Club Internacional deseja força a todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional”.

Em seguida, aparece um trecho de crônica intitulada “Não Me Acordem”, escrita logo após a conquista do Mundial de Clubes pelo Inter, em, 2006:  “(…) E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram”.

Antes do jogo entre Inter e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (31), o Estádio Beira-Rio dever ter o tradicional minuto de silêncio. O apito inicial está marcado para as 20h30min.

Falecimento

Falecido nas primeiras horas desse sábado, após 20 dias de internação no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a complicações de uma pneumonia, Verissimo completaria 89 anos no dia 26 setembro. Ele era natural de Porto Alegre e deixa a esposa, Lucia Helena, e os filhos Pedro, Mariana e Fernanda, além de dois netos.

Familiares, amigos, colegas, autoridades e centenas de admiradores participaram do velório na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, durante a manhã e tarde. Já o sepultamento teve como local o Cemitério São Miguel e Almas, ao fim da tarde, em cerimônia restrita a familiares a amigos mais próximos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

O adeus a Luis Fernando Verissimo
Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana
https://www.osul.com.br/morte-de-luis-fernando-verissimo-brasil-decreta-luto-oficial-de-tres-dias-medida-tambem-e-determinada-em-porto-alegre-e-no-rs/ Morte de Luis Fernando Verissimo: Brasil decreta luto oficial de três dias. Medida também é determinada em Porto Alegre e no RS 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Porto Alegre Semana inicia com 1.678 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre
Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana
Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China
Pode te interessar

Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre

Porto Alegre Semana inicia com 1.678 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana