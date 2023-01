Porto Alegre Motorista bate em poste e abandona o veículo na Zona Sul de Porto Alegre; veja imagens do acidente

Por Marcelo Warth | 20 de janeiro de 2023

O trânsito foi bloqueado em duas faixas da avenida Diário de Notícias depois que o poste ficou parcialmente caído Foto: O Sul O trânsito foi bloqueado em duas faixas da avenida Diário de Notícias depois que o poste ficou parcialmente caído. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Um veículo Volvo colidiu em um poste na avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, no fim da madrugada desta sexta-feira (20).

O motorista abandonou o carro no local do acidente, que ocorreu na altura do número 500, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). O poste ficou parcialmente caído.

Em razão dos danos causados à estrutura, agentes de trânsito bloquearam duas pistas da via no sentido Centro-bairro. O carro envolvido no acidente foi recolhido para um depósito.

Veja imagens do acidente:

