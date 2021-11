Rio Grande do Sul Motorista de van escolar é condenado por estuprar e matar adolescente no Noroeste do Rio Grande do Sul

18 de novembro de 2021

A pena foi fixada em 37 anos de prisão. (Foto: Divulgação)

Acusado de estuprar, matar e ocultar o corpo da adolescente Maria Eduarda da Silva Zambom, de 15 anos, em março de 2019, em Catuípe, o motorista de van escolar Pedro Alberto Zimmermann, de 52 anos, foi condenado a 37 anos de prisão na noite de quarta-feira (17).

O homem foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca do município, localizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Ele permanecerá preso na Penitenciária Modulada de Ijuí e não poderá apelar em liberdade.

A juíza Rosmeri Oesterreich Krüger também decidiu que o valor do veículo do condenado seja dividido entre os pais da vítima. Em sua análise, a magistrada concluiu que os motivos e as circunstâncias serviram para qualificar o crime. Ela frisou a acentuada culpabilidade do réu frente à intensidade de dolo no seu agir, tendo o homem premeditado a condução da menor até o local dos fatos.

Com a ocultação do corpo da vítima, a juíza citou consequências graves, diante do sofrimento vivido por familiares, que levaram mais de 24 horas até obterem a certeza da morte de Maria Eduarda. Também destacou que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, tendo o condenado consciência da ilicitude de seu ato.

O crime ocorreu na localidade de Passo Burmann, na zona rural de Catuípe. O homem arrastou a vítima para um matagal, obrigando-a a ter relações sexuais. Depois, matou a adolescente por asfixia. Na sequência, ele ocultou o corpo, que foi localizado, no dia seguinte, por familiares da adolescente.

