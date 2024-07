Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 12 rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

A presença de trabalhadores e máquinas na pista exige atenção dos motoristas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista exige atenção dos motoristas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 12 estradas estaduais, nesta semana, no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (22) e prosseguem até sexta-feira (26).

Entre as atividades previstas, está a continuidade da montagem do canteiro de obras para a construção da nova ponte da ERS-130, a reconstrução de trechos, a execução de interseções, sinalização viária e manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e sarjetas, desobstrução de drenagens e tapa-buracos.

O cronograma de obras pode sofrer alterações em decorrência das condições climáticas. “É crucial que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações e as orientações das equipes. A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar redução de velocidade, trechos em meia pista e tráfego intercalado”, informou a EGR.

No Vale do Taquari, os trabalhos estão concentrados na montagem do canteiro de obras no local da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, as equipes continuam com as detonações de rochas (das 9h às 11h30min) para a reconstrução do trecho que desmoronou.

Além disso, serão executadas obras de construção da rotatória no quilômetro 23 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul, e reparos localizados no asfalto da RSC-453, do quilômetro 14 ao 18, entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul. Por fim, haverá limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia; na ERS-129, do quilômetro 90 ao 115, entre Muçum e Dois Lajeados; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, entre Lajeado e Arroio do Meio; e na RSC-453, do quilômetro 50 ao 70, entre Estrela e Boa Vista do Sul.

Na Serra Gaúcha, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado, e na construção de rotatórias nos quilômetros 4 e 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 46, em Canela.

Haverá execução de sinalização viária do quilômetro 14 ao 22 da ERS-235, em Nova Petrópolis, além de limpeza, desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação na ERS-115, do quilômetro 5 ao 28, entre Taquara e Gramado; na ERS-020, do quilômetro 67 ao 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula; na ERS-235, do quilômetro 20 ao 42, entre Nova Petrópolis e Canela; e na ERS-466, do quilômetro 0 ao 7, em Canela.

Na ERS-135, no Norte do Estado, as equipes executam reparos localizados no quilômetro 32 e a instalação de drenos no quilômetro 39, ambos em Sertão. Está prevista a implantação de reforço na sinalização e limpeza de margens entre os quilômetro 8 e 78, de Passo Fundo a Erechim.

Na Região Metropolitana e no Litoral, as equipes fazem roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 19 ao 28, entre Campo Bom e Sapiranga; na ERS-474, do quilômetro 0 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante; na ERS-115, do quilômetro 05 ao 28, entre Taquara e Gramado; e na ERS-020, do quilômetro 67 ao 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

