Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Bolsonaro participará da convenção do PL na Capital. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro visita o Rio Grande do Sul nesta semana para participar de convenções municipais e eventos do seu partido, o PL. Ele desembarca na noite desta quarta-feira (24) no Estado, onde deve permanecer até sábado (27).

Bolsonaro cumpre agenda em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul e no Vale do Taquari.

Para a disputa das eleições na Capital, o PL indicou a veterinária e tenente-coronel do Exército Betina Worm como candidata a vice do prefeito Sebastião Melo (MDB), que tentará a reeleição.

A convenção do PL para oficializar a candidatura, marcada para sexta-feira (26), contará com a presença de Bolsonaro. A convenção do MDB/PP/PSD/PRD ocorrerá no sábado (27).

2024-07-22