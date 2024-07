Polícia Paraguaio é preso com 200 quilos de maconha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Droga estava escondida em compartimentos ocultos de um carro com placas da Argentina Foto: PRF/Divulgação Droga estava escondida em compartimentos ocultos de um carro com placas da Argentina. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante paraguaio que transportava 200 quilos de maconha na BR-285 em Ijuí, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (22), a droga estava escondida em compartimentos ocultos de um carro emplacado na Argentina. O Toyota Corolla foi abordado no fim da tarde de domingo (21), durante uma operação da PRF na rodovia.

O criminoso tem 54 anos. Ele disse que vinha do Paraguai e levaria a maconha para Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

