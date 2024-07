Rio Grande do Sul Ministério da Justiça prorroga por mais 30 dias a permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul

Trezentos agentes da Força Nacional estão no Estado desde o início de maio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, por mais 30 dias, a permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22).

Trezentos agentes estão no Estado desde o início de maio em razão das enchentes históricas que assolaram o RS. A permanência da Força Nacional atende a um pedido do governador Eduardo Leite.

Segundo a portaria do Ministério da Justiça, os integrantes da Força continuarão atuando “nas ações de policiamento ostensivo e de busca e salvamento e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 30 dias, no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2024”.

