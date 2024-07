Porto Alegre Trecho da Avenida do Forte, na Zona Norte de Porto Alegre, fica bloqueado por pelo menos um mês a partir desta quarta

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

O bloqueio ocorre em razão de uma obra do Dmae Foto: PMPA/Divulgação O bloqueio ocorre em razão de uma obra do Dmae. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

O trecho da Avenida do Forte entre as ruas Sapé e Dr. João Simplício Alves de Carvalho, na Zona Norte de Porto Alegre, será bloqueada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) a partir das 9h desta quarta-feira (24), em razão da execução de uma rede pluvial pelo Dmae (Departamento Municipal de Águas e Esgotos).

Os trabalhos, previstos para durar pelo menos um mês, demandam a abertura do pavimento da via, inviabilizando o fluxo de veículos no trecho no sentido Norte-Sul.

Os motoristas que passarem pela avenida nesse sentido deverão fazer o desvio pela rua Sapé, acessando a Francisco Trein até a Dr. João Simplício Alves de Carvalho, chegando à Praça Fortunato Pimentel e prosseguindo pela Dr. João Simplício para voltar à Avenida do Forte.

O sentido Sul-Norte permanece inalterado. Em decorrência do desvio de trânsito, a linha T4 terá alteração no itinerário do sentido Norte-Sul, realizando o mesmo percurso dos demais veículos.

