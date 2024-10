Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias estaduais no RS

21 de outubro de 2024

A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia pista e tráfego intercalado.

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nessa (21) e prosseguem até -feira (25).

A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia pista e tráfego intercalado. A programação das obras pode sofrer alterações em razão das condições climáticas.

No Vale do Taquari, as equipes seguem dando continuidade às fundações e à fabricação das vigas e dos vãos que compõem as peças pré-moldadas para a construção da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorre a construção de um muro de gabião e a pavimentação do trecho da estrada que desmoronou em razão das fortes chuvas . Além disso, serão executadas sinalização, pintura e colocação de placas na rotatória no quilômetro 23 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul.

Haverá ainda limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-129,do quilômetro 86 ao 96, entre Muçum e Vespasiano Corrêa; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado; na RSC-453, do quilômetro 0 ao 96, entre Venâncio Aires e Garibaldi; e na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia.

Na Serra Gaúcha, as obras estão concentradas na construção de rotatórias nos quilômetros 4 e 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 46, em Canela, com a remoção dos postes de energia por parte da RGE programada para ocorrer nos próximos dias. Também ocorrem obras de manutenção asfáltica na RSC-453, do quilômetro 85 ao 91, entre Carlos Barbosa e Garibaldi. Haverá ainda conservação e roçada na ERS-235, entre Gramado e Canela, na RSC-453 e na ERS-115, entre Gramado e Taquara.

Na ERS-135, no Norte do Estado, as equipes executam limpeza, desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação do quilômetro 20 ao 35, entre Coxilha e Sertão, e tapa-buracos do quilômetro 0 ao 78, entre Passo Fundo e Erechim.

Na Região Metropolitana e no Litoral, as equipes da EGR realizam roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 45 ao 55, entre Parobé e Taquara; na ERS-040, do quilômetro 11 ao 94, entre Viamão e Balneário Pinhal; e no quilômetro 60, em Capivari do Sul; e na ERS-784, do quilômetro 0 ao 14, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias estaduais no RS

