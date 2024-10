Porto Alegre Após passar mais de cinco meses fechado, aeroporto Salgado Filho volta a receber voos comerciais

Por Marcelo Warth | 21 de outubro de 2024

Avião da Azul pousou no aeroporto pouco depois das 8h desta segunda Foto: Reprodução de vídeo Avião da Azul pousou no aeroporto pouco depois das 8h desta segunda. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Após passar mais de cinco meses fechado devido à enchente que castigou Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho voltou a receber voos comerciais nesta segunda-feira (21). A primeira aeronave – um voo da Azul vindo de Campinas (SP) – pousou no local pouco depois das 8h com 180 pessoas a bordo, entre elas 174 passageiros.

Em seguida, uma aeronave da Gol, que decolou do aeroporto de Congonhas (SP), aterrissou no local. Na sequência, um voo da Latam pousou no terminal.

Ao lado de secretários de Estado e de outras autoridades, o governador Eduardo Leite recepcionou os primeiros passageiros que desembarcaram no terminal. “É um marco da reconstrução, do restabelecimento do nosso Estado”, destacou Leite.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse estar emocionado com a reinauguração do Salgado Filho. “Vale a pena a gente acreditar, trabalhar e enfrentar desafios para viver um momento como esse”, declarou.

Foram confirmados 71 pousos e decolagens no dia da retomada das operações no aeroporto. Segundo a Fraport, concessionária que administra o terminal, o retorno dos voos ocorre de forma gradual, em pista reduzida (1.730 metros), com capacidade total de receber até 128 pousos e decolagens domésticos diários, entre 8h e 22h.

Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Para novembro, é aguardada a retomada de voos para Curitiba, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

A pista em sua extensão completa deve ficar pronta até 16 de dezembro, quando está prevista a retomada de voos internacionais.

Na manhã de sexta-feira (18), o pouso de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) no Salgado Filho e uma cerimônia com a presença de autoridades federais e estaduais marcaram a abertura simbólica do aeroporto.

2024-10-21