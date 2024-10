Rio Grande do Sul UFRGS oferece 658 vagas para ingresso de diplomados

As graduações com maior oferta de vagas são: Letras Bacharelado (40 vagas), Letras Licenciatura (39) e Engenharia de Energia (30)

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou o Edital de Ingresso de Diplomado 2025/1. A seleção é voltada a candidatos com qualquer diploma de graduação válido ou provável formando ao final do segundo semestre de 2024 da UFRGS ou de outra instituição de ensino superior.

São oferecidas 658 vagas em 53 opções de graduação na universidade federal. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (21) e prosseguem até a próxima sexta (25). Mais informações estão disponíveis na página da Prograd/UFRGS. A taxa de inscrição custa R$ 60.

As graduações com maior oferta de vagas são: Letras Bacharelado (40 vagas), Letras Licenciatura (39), Engenharia de Energia (30), Educação Física – Licenciatura (30), Saúde Coletiva (30) e Música – Bacharelado (25).

As etapas de análise de currículo, entrevistas e provas ocorrerão entre os dias 16 e . O edital pode ser acessado aqui.

