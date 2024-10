Rio Grande do Sul Psicólogas gaúchas lançam livro sobre a felicidade

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Publicação propõe uma reflexão sobre o dia-a-dia e outros aspectos. (Foto: Reprodução)

Às 18h30min desta terça-feira (22), a livraria Paisagem do Moinhos Shopping, em Porto Alegre, recebe as psicólogas e professoras gaúchas Amanda Borges Fortes e Mariana Ferreira Petersen para sessão de autógrafos do livro “Ser Feliz é Uma Escolha: Reflexões Sobre a Psicologia da Vida”. Trata-se de uma coletânea de crônicas sobre temas variados, com base em teorias da psicologia.

Em destaque, novas perspectivas a respeito da vida em família, estabilidade nas relações humanas e a busca por uma vida mais leve, dentre outras abordagens em linguagem acessível a qualquer leitor. A publicação será lançada também na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega), às 16h do dia 3 de novembro.

O shopping está localizado na rua Olavo Barreto Viana nº 36, próximo à 24 de Outubro e à Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Essas e outras informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto.

“A publicação motiva o leitor a fazer pequenas mudanças, mostrando que ser feliz é, sim, uma escolha”, ressalta a coautora Mariana. “Com toque prático, conduz a aplicação dos aprendizados das crônicas no cotidiano.”

Amanda complementa: “Esperamos que cada uma das crônicas traga uma sensação de acolhimento e inspire novas ideias para ajudar a encarar de maneira mais leve os altos e baixos da vida”.

Reflexões

A editora AGE salienta, no texto de divulgação: “Com reflexões profundas, as autoras nos guiam por uma jornada interior, resgatando a beleza das pequenas coisas e dos momentos que se perdem na correria do dia-a-dia. Este é um chamado para redescobrir o que realmente importa, para encontrar paz na simplicidade e reconectar-se com o que nos torna humanos”.

Confira, a seguir, algumas reflexões propostas ao longo de 152 páginas de “Ser Feliz é Uma Escolha: Reflexões Sobre a Psicologia da Vida”.

– “Nesse mundo agitado em que vivemos, parece quase impossível desacelerar e contemplar o aqui e agora. Precisamos nos esforçar intencionalmente para tal, ver a vida acontecendo, tão simples… Não é possível viver uma vida equilibrada sem contemplação”.

– “Se você busca um retorno ao essencial, este livro será seu companheiro silencioso, oferecendo reflexões que ecoam a cada página. Uma pausa merecida para a sua alma. Um convite à contemplação. À pausa. À leitura. A ver como a vida está passando por você”.

(Marcello Campos)

2024-10-20