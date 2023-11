Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Os condutores devem redobrar a atenção devido à presença de máquinas e trabalhadores na pista Foto: Raphael Nunes/EGR Os condutores devem redobrar a atenção devido à presença de máquinas e trabalhadores na pista. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em dez rodovias gaúchas nesta semana. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta e prosseguem até -feira (10).

Na Região Metropolitana e no litoral, as equipes realizam serviços de roçada e limpeza de margens do quilômetro 13 ao 16 da ERS-239, em Novo Hamburgo, do quilômetro 47 ao 51, entre Parobé e Taquara, e do quilômetro 76 ao 88, entre Rolante e Riozinho.

Serviços de sinalização também ocorrem na ERS-239, do quilômetro 55 ao 64, entre Taquara e Rolante. Roçada e limpeza de margens estão previstas na ERS-040, do quilômetro 85 ao 94, em Balneário Pinhal.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção da rotatória no quilômetro 29 da ERS-130, em Lajeado, e na manutenção do pavimento do quilômetro 82 ao 82,5, em Arroio do Meio. Na região, haverá serviços de sinalização na RSC-453, do quilômetro 24 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado, e de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 100 ao 126, entre Dois Lajeados e Guaporé; na ERS-130, do quilômetro 87 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado; na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vilanova e Teutônia, e RSC-453, do quilômetro 50 ao 96, entre Teutônia e Garibaldi.

Na Serra Gaúcha, as equipes executam a interseção localizada no quilômetro 44 da ERS-235, em Canela. Haverá reforço na sinalização na ERS-020, do quilômetro 81 ao 83, em São Francisco de Paula, e roçada na RSC-453, do quilômetro 50 ao 96, entre Teutônia e Garibaldi; na ERS-115, do quilômetro 32 ao 41, em Gramado; e na ERS-020, do quilômetro 67 ao 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Na Região Norte, as equipes executam a manutenção asfáltica na ERS-135, do quilômetro 23 ao 25, em Coxilha. Além disso, haverá sinalização por meio da instalação de tachas e pintura do quilômetro 23 ao 29 da ERS-135, em Coxilha, e instalação de tachas e pintura do quilômetro 53 ao 57 e do quilômetro 58 ao 60 da mesma rodovia, em Getúlio Vargas. Também será realizada a conservação rotineira por meio de roçadas e limpeza de margens do quilômetro 67 ao 78, em Erechim.

