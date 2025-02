Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista ocasiona bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista ocasiona bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em oito estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

A presença de trabalhadores e máquinas na pista ocasiona bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em determinados pontos e horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, as equipes da EGR concluíram as 24 vigas e os dez pilares que sustentarão a nova ponte sobre o arroio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Agora, os trabalhos se concentram na construção das travessas na parte superior dos pilares, onde serão apoiadas as vigas. Além disso, também segue a construção do aterro de nivelamento da rodovia com a nova ponte. Na ERS-129, no quilômetro 96, em Vespasiano Corrêa, ocorrem serviços de remoção de material em virtude de deslizamentos no local.

Na Serra Gaúcha, a ERS-235 segue com as obras de construção de rotatória no quilômetro 4, em Nova Petrópolis. Ainda na ERS-235, ocorrem trabalhos de roçada entre os quilômetros 1 e 25, entre Nova Petrópolis e Gramado. Também são realizados serviços de manutenção asfáltica na ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, em Três Coroas, Taquara e São Francisco de Paula.

Do quilômetro 85 ao 89 da mesma rodovia, são executados serviços de sinalização (pintura) em São Francisco de Paula. Na RSC-453, ocorrem trabalhos de sinalização do quilômetro 63 ao 67, em Westfália, e a realização de roçada e limpeza do quilômetro 50 ao 90 da mesma rodovia, entre as cidades de Teutônia, Westfália, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi.

Já na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral, na ERS-040, as equipes executam manutenção asfáltica no quilômetro 64, na rotatória de Capivari do Sul, e a roçada entre os quilômetros 30 e 70, em Viamão e Capivari do Sul.

Na ERS-474, do quilômetro 0 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha, será feita a conservação rotineira, com roçadas e limpeza de margens. As equipes farão o mesmo trabalho na ERS-239, do quilômetro 29 ao 39, entre Sapiranga, Araricá e Nova Hartz.

2025-02-10