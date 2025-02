Rio Grande do Sul Aplicativo da Receita Estadual ajuda a encontrar alimentos mais baratos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desde agosto de 2024, o aplicativo passou a contar com uma nova funcionalidade: a “lista de compras” Foto: Divulgação/Sefaz Desde agosto de 2024, o aplicativo passou a contar com uma nova funcionalidade: a “lista de compras”. (Foto: Divulgação/Sefaz) Foto: Divulgação/Sefaz

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, desenvolvido pela Receita Estadual e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), permite que os usuários pesquisem os preços mais baixos de produtos e filtrem os resultados pela proximidade, buscando estabelecimentos em um raio de um a 30 quilômetros, o que ajuda a reduzir o custo de deslocamento e a fortalecer o comércio local.

Desde agosto de 2024, o aplicativo passou a contar com uma nova funcionalidade, a “lista de compras”, um recurso que permite que os consumidores possam selecionar vários itens ao mesmo tempo e fazer a pesquisa de preços em estabelecimentos das proximidades. A ferramenta mostra o valor do somatório dos produtos em cada um dos mercados, auxiliando os contribuintes a encontrar o valor mais em conta, afinal, um produto pode estar mais barato em um supermercado, mas a soma total pode ser mais benéfica em outro.

“Com a função, o consumidor pode criar várias listas com até dez itens. Assim, por exemplo, podendo separar a lista de compras da semana, da lista de compras do carnaval. Os estabelecimentos consultados através dessa funcionalidade são os localizados em um raio de até cinco quilômetros do ponto onde o usuário ou a usuária se encontra. Lembrando que as informações disponíveis no aplicativo são originadas através do pedido do CPF na nota, por isso, é tão importante que o cidadão siga pedindo e, assim, contribuindo com essa rede com tantos benefícios para a população gaúcha”, afirmou o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), Fernando Rodrigues dos Santos.

O Menor Preço também oferece a opção de busca por data, pesquisa que mostra quando o estabelecimento ofereceu o preço encontrado. Ao clicar no resultado, o usuário tem acesso ao endereço e ao telefone da loja, o que pode ajudar a confirmar o preço praticado e evitar deslocamentos desnecessários.

Como criar uma lista de compras

– Abra o aplicativo e faça o login. Na página inicial, clique em “lista de compras” e, em seguida, em “nova lista”.

– Escolha um nome para a lista, defina o raio de distância e clique em “criar lista”.

– Em “adicionar itens”, escolha os produtos que deseja pesquisar. É possível escanear um código de barras ou buscar pelo nome.

– Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em “adicionar item”. Em seguida, o aplicativo perguntará se você quer procurar outros produtos.

– Na página das listas de compras, escolha uma lista e clique no botão de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo.

– O aplicativo fará a busca e informará os locais que possuem os produtos da sua lista de compras. O primeiro estabelecimento será o que possui o maior número de itens e o menor preço. Clique na loja para ver mais detalhes ou em “navegar” para ver o caminho até o local.

Gratuito, o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha está disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aplicativo-da-receita-estadual-ajuda-a-encontrar-alimentos-mais-baratos-no-rio-grande-do-sul/

Aplicativo da Receita Estadual ajuda a encontrar alimentos mais baratos no Rio Grande do Sul

2025-02-10