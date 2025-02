Rio Grande do Sul Pagamentos em ações trabalhistas atingem o maior valor da história no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Do total de processos solucionados no primeiro grau em 2024, 40% foram resolvidos por meio de acordo entre as partes Foto: Divulgação Do total de processos solucionados no primeiro grau em 2024, 40% foram resolvidos por meio de acordo entre as partes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul determinou, em 2024, o pagamento de R$ 5,4 bilhões a trabalhadores em processos judiciais. Esse montante, o maior já registrado em um ano no Estado, representa aumento de 3,7% em relação a 2023.

As decisões também reverteram R$ 822 milhões aos cofres públicos, entre contribuições previdenciárias, Imposto de Renda e custas judiciais.

Do total de processos solucionados no primeiro grau, 40% foram resolvidos por meio de acordo entre as partes, 33% tiveram procedência parcial, 13% foram julgados improcedentes e 5% foram totalmente procedentes. Os 9% restantes tiveram outras soluções, como arquivamento, extinção do processo ou desistência do autor.

O tempo médio para o julgamento de um processo foi de 325 dias no primeiro grau (40 dias a menos do que em 2023) e de 160 dias na segunda instância (10 dias a menos do que no ano anterior).

Em 2024, a Justiça do Trabalho gaúcha recebeu, no primeiro grau, 133.234 novos processos, 7% a mais do que em 2023. No segundo grau, a movimentação processual teve um crescimento de 5% em relação ao ano anterior (81.602 processos).

Os pedidos mais frequentes nos processos ajuizados em 2024 foram horas extras, indenização por dano moral, adicional de insalubridade e verbas rescisórias.

Produtividade

O primeiro grau da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul solucionou, no ano passado, 138.470 processos na fase de conhecimento, que vai do ajuizamento da ação até a sentença. O número é 6% inferior ao de 2023 e foi impactado pela enchente, período em que houve suspensão de audiências, desligamento preventivo do sistema de processos eletrônicos e outras intercorrências.

Na fase de execução, etapa final em que são calculados e pagos os direitos reconhecidos em juízo, foram baixados 106.799 processos, 11% a mais do que no ano anterior. O segundo grau julgou 80.635 processos, produtividade 5% superior à de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pagamentos-em-acoes-trabalhistas-atingem-o-maior-valor-da-historia-no-rio-grande-do-sul/

Pagamentos em ações trabalhistas atingem o maior valor da história no Rio Grande do Sul

2025-02-10