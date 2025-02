Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas, lentidão e retenção sinalizada de veículos Foto: Divulgação/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas, lentidão e retenção sinalizada de veículos. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em oito estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas, lentidão e retenção sinalizada de veículos.

No Vale do Taquari, as equipes da EGR trabalham na finalização da construção das travessas na parte superior dos pilares onde serão apoiadas as vigas da nova ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Além disso, segue a construção do aterro de nivelamento da rodovia com a nova ponte e os trabalhos no parque fabril, que envolvem a produção das lajes pré-moldadas. Na ERS-129, no quilômetro 96, em Vespasiano Corrêa, ocorrem serviços de remoção de materiais em virtude de deslizamentos no local.

Na Serra Gaúcha, na ERS-235, continuam as obras de construção de uma interseção no quilômetro 4, em Nova Petrópolis. Entre os quilômetros 69 e 74 da mesma rodovia, em Três Coroas, estão sendo realizados trabalhos de roçada, poda e limpeza. Também ocorrem serviços de manutenção asfáltica na ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, em Três Coroas, Taquara e São Francisco de Paula, e de conservação do quilômetro 80 ao 91.

Na RSC-453, são realizados trabalhos de limpeza, roçadas e tapa-buracos do quilômetro 38 ao 90, entre Estrela, Teutônia, Westfália, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, na ERS-040, as equipes executam manutenção asfáltica do quilômetro 45 ao 55, em Viamão e Capivari do Sul, e a roçada entre os quilômetros 11 e 50, em Viamão. Na ERS-239, do quilômetro 31 ao 42 e do quilômetro 63 ao 86, entre Sapiranga, Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho, serão realizados serviços de conservação.

No Norte do Estado, na ERS-135, entre os quilômetros 50 e 78, em Getúlio Vargas, Erebango e Erechim, as equipes trabalham na sinalização da pista. Já entre os quilômetros 10 e 50, entre Passo Fundo, Coxilha, Sertão, Estação e Getúlio Vargas, ocorrem atividades de conservação, limpeza, roçada e tapa-buracos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-alteracoes-no-transito-em-razao-de-obras-em-oito-rodovias-estaduais-no-rs-5/

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

2025-02-25