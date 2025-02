Polícia Mantida em cárcere privado pela própria filha, mulher com transtornos mentais é resgatada na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

A vítima não recebia cuidados médicos e vivia em situação de negligência e abandono Foto: Reprodução A vítima não recebia cuidados médicos e vivia em situação de negligência e abandono. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) resgatou uma mulher de 53 anos que era vítima de cárcere privado e maus-tratos cometidos pela própria filha, de 20 anos, em um apartamento em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Após denúncias feitas à Promotoria local, um mandado de busca foi cumprido na residência em conjunto com a Brigada Militar. A ação ocorreu na última sexta-feira (21).

De acordo com o promotor de Justiça Cláudio Rodrigues Araujo, a vítima, que tem transtornos mentais, estava em estado de vulnerabilidade. A residência apresentava condições precárias de higiene e para a acomodação da resgatada. Além disso, não havia alimentos disponíveis para a vítima.

A mulher, que não recebia cuidados médicos e vivia em situação de negligência e abandono, dormia em um colchão no chão, em um ambiente sem iluminação e ventilação.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Patrício, em Itaqui, onde passou por avaliações médicas para depois ser encaminhada a uma instituição credenciada e adequada às suas necessidades. O caso segue sob investigação. A autora do cárcere privado e dos maus-tratos permanece em liberdade.

