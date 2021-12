Tecnologia Motorola promete novo visual e mais melhorias na próxima geração do V3

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Motorola Razr compete com o Galaxy Z Flip. (Foto: Reprodução)

A nova versão do Motorola Razr – que ficou famoso no Brasil como V3 – foi confirmada para 2022 por Chen Jin, gerente de Tecnologia da Informação da Lenovo, companhia que adquiriu a Motorola em 2014. A terceira geração do celular dobrável terá ficha técnica aprimorada, com acesso à rede 5G e melhorias em desempenho e design, de acordo com as declarações do executivo

O novo Razr deve ter um processador mais avançado na sua próxima edição. Segundo o site Android Authority, o dobrável poderá vir até mesmo com o poderoso Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, uma vez que o chip também está presente no celular Moto Edge X30, modelo topo de linha da marca.

A ficha técnica e o visual do aparelho ainda não foram revelados, mas Chen Jin garantiu que o novo aparelho terá mudanças no design e uma interface redesenhada, o que tende a resolver os problemas de software da versão anterior. O gerente de TI da Lenovo também afirmou que esta é a primeira vez que um celular desta linha será lançado na China.

O alto preço do Motorola V3 da atual geração, somado a um hardware intermediário e alguns erros de design, fez com que o aparelho não fosse um sucesso de vendas como a Lenovo esperava. Segundo analistas, o aparelho perdeu feio a briga direta com a linha de celulares dobráveis da Samsung, que possui o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 como os modelos mais recentes.

No Brasil, o Motorola Razr chegou em fevereiro de 2020 com câmera de apenas 16 megapixels, tela flexível de 6,2 polegadas com tecnologia pOLED HD, 128 GB de espaço interno, bateria de 2.510 mAh e preço inicial de 8.999 reais. Atualmente, o modelo ainda pode ser encontrado em algumas lojas do varejo online, mas está indisponível no site oficial da fabricante. Comenta-se de maneira reservada que as vendas decepcionaram.

A atualização mais recente do aparelho não chegou ao país. O Motorola Razr 5G de 2021 sai de fábrica com o Qualcomm Snapdragon 765G e câmera principal de 48 MP. Entretanto, um dos pontos fracos mais apontados por consumidores e analistas, é a bateria de apenas 2.800 mAh, muito aquém do modelos premium de diversas marcas que chegam às lojas com 4.000 ou 5.000 mAh de capacidade.

