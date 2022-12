Esporte Mountain Bike Sesc reúne cerca de 150 ciclistas no Morro da Borússia, em Osório

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

No trajeto principal, foram 40km de percurso por um dos principais pontos turísticos da cidade litorânea. Foto: Moglia/Sesc-RS/Divulgação Foto: Moglia/Sesc-RS/Divulgação

Garra, fôlego, adrenalina, diversão em meio à natureza e as belas paisagens de Osório. Assim pode ser definido o Mountain Bike Sesc Osório, evento esportivo que chegou em sua terceira edição neste domingo (04). Ele reuniu 149 participantes de diversas cidades do estado – como Carazinho e vários municípios da região metropolitana e litoral – e até de Santa Catarina, que fizeram a subida do Morro da Borússia. A atividade foi promovida pelo Sesc Osório/Tramandaí e o Sindilojas Litoral Centro, com apoio da Prefeitura de Osório e patrocínio das empresas Juvesa Veículos, Guimarães Alimentos e Benetti Bikes. No trajeto principal, foram 40km de percurso por um dos principais pontos turísticos da cidade litorânea.

“Está dentro do propósito do Sesc incentivar a prática de esportes e também promover a prevenção, porque o esporte é saúde e nos auxilia a previnir muitas doenças psíquicas e físicas”, destaca a diretora do Sesc Osório/Tramandaí, Eliza Guedes Machado. “O Mountain Bike tem tudo a ver com o nosso município aqui de Osório e com esse morro belíssimo que nós temos. A natureza já estava aqui, pronta para nos receber, então a ideia do projeto surgiu três anos atrás e deu muito certo. É uma grande alegria realizar essa terceira edição e só posso desejar vida longa ao evento que, eu tenho certeza, tem mais muitos anos pela frente.”

Um dos competidores que veio de longe para participar foi o mecânico especialista em bikes Gabriel Pereira Miguel, de 42 anos de idade. Apaixonado pelo esporte – tanto que, de hobby, ele virou sua profissão – o participante viajou de Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina, para subir o morro. “É a minha paixão. O Mountain Bike é desafio, emoção. Quando se está pedalando, desde a largada, o que a gente sente, aquela adrenalina na veia, é muito gostoso”, declara. Pereira tem familiares no município de Xangri-lá e aproveitou para visitá-los. Ele também trouxe o pai, de 68 anos de idade, que participou do evento na modalidade “cicloturismo”, de passeio.

Isso porque o Mountain Bike costuma exigir bastante preparo físico dos participantes. É o que conta o representante comercial Ricardo de Oliveira, de 56 anos, que participou da última edição e voltou para esta. “Eu sou de Osório e tenho andado bastante aqui na Borússia, mas nunca é fácil subir. Não pode se cansar muito já na largada. Tem que ir na manha para conseguir chegar até o final”, indica o ciclista. Ele conta que sua relação com o esporte é relativamente recente, de cerca de um ano e meio. Começou a andar de bicicleta durante a pandemia, gostou e não parou mais. “E é um privilégio pra nós, que temos o morro aqui. Eu costumo dizer que temos um parque de diversões na nossa terra”, destaca.

Neste ano, o Mountain Bike Sesc Osório entrou no calendário oficial de eventos da Federação Gaúcha de Ciclismo. A organização projeta que, assim, ele possa seguir crescendo ainda mais nos próximos anos. O evento já integra uma agitada agenda de eventos esportivos promovidos pelo Sesc/RS em todo o Rio Grande do Sul – alguns, como a Corrida da Advocacia, em Porto Alegre, e várias corridas de rua pelo interior, com inscrições abertas no momento. Interessados podem acessar as redes sociais da entidade ou o site www.sesc-rs.com.br/esporte/ para conhecer as novidades e consultar as atividades abertas para inscrição.

