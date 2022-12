Esporte Nos pênaltis, Croácia vence o Japão por 3 a 1 e se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Partida entre Japão e Croácia teve a primeira prorrogação da Copa do Mundo 2022 Foto: Reprodução/Twitter Na partida entre Japão e Croácia, aconteceu a primeira prorrogação da Copa do Mundo 2022 (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Com muita emoção, a Croácia venceu nos pênaltis o Japão por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. No tempo normal, o jogo ficou empatado por 1 a 1. A partida aconteceu nesta segunda-feira (5), no estádio Al Jano, em Al-Wakrah. Com a vitória, a seleção croata aguarda o resultado de Brasil e Coreia do Sul para saber quem será o seu adversário na próxima fase.

Primeiro tempo

No inicio da partida, aos 4, o Japão teve escanteio que foi cobrado curto, o jogador do japonês lançou pela direita e Taniguchi cabeceou para fora. Aos 6, Tomiyasu cobrou lateral longo pela direita, mas acabou jogando a bola em um espaço vazio, ninguém foi na bola. Aos 15, Croácia se mandou para o ataque com Modric, na direita, mas o bandeirinha acabou anulando a jogada de ataque.

Aos 20, Petkovic dominou na defesa, mas recebeu uma entrada e foi marcada a falta. Aos 23, Gvardiol pegou uma sobra de cruzamento na área de canhota, mas isolou a bola. Aos 42, Gol do Japão.Após um escanteio pela direita, Doan cruzou de canhota no segundo pau, ela desviou em Yoshida e sobrou para Maeda na pequena área. O jogador apenas empurrou a bola para o fundo do gol. Japão 1 x 0 Croácia.

Aos 46, Mordric tocou para Petkovic dentro da área. O jogador tentou passar para o meio, mas a bola foi desviada e saiu para escanteio. Aos 47, o primeiro tempo foi encerrado.

Segundo tempo

Nos momentos iniciais do segundo tempo, antes de 1 minuto de jogo, o Japão teve a primeira oportunidade. Kamada dominou na entrada da área, limpou para o pé direito e bateu sobre o gol, isolando. Aos 6, Croácia lançou na área para Petkovic. Ele dividiu pelo alto, caiu e pediu pênalti, mas nada foi marcado. Aos 9, Croácia trocou passes pelo meio, Lovren cruzou da intermediária e Perisic subiu no meio da defesa para cabecear para o gol, marcando o gol de empate. Japão 1 x 1 Croácia. Aos 14, Morita experimentou um chute desequilibrado da entrada da área, mas a bola acabou indo fraco. Aos 17, Modric pegou a bola no meio da intermediária e bateu de fora. O goleiro japonês fez um bela defesa. Aos 20, Kramaric dominou na entrada da área e cruzou na direita para a segunda trave. Budimir subiu de cabeça sozinho e cabeceou para o chão, mas a bola acabou saindo para fora. Aos 28, Croácia cruzou da direita, Palasic subiu de cabeça e mandou para fora. Aos 31, Perisic dominou no meio, carregou sozinho e chutou de canhota. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Aos 34, Tomiyasu recebeu livre dentro da área, pela esquerda e tentou o passe para o meio, em vez de bater para o gol. Aos 38, Perisic tabelou com Kovacic na ponta direita. Meia errou o passe de calcanhar e a bola saiu para tiro de meta. Aos 42, Perisic discutiu com Endo no meio, juiz teve que intervir e o jogo seguiu. Aos 47, a Croácia tentou virar o jogo, mas passou forte demais e acabou saindo pela lateral. Aos 48, a partida foi encerrada e a partida foi para a prorrogação. Prorrogação Na primeiro minuto da prorrogação, Japão cobrou escanteio na primeira trave, baixo, e Taniguchi cabeceou para fora. Aos 4, jogadores do Japão recebem atendimento, mas não preocuparam o técnico japonês. Aos 10, Taniguchi recebeu um lançamento na área e cabeceou, mas a bola acabou saindo para fora. Aos 14, Mitoma arrancou da defesa, carregou a bola pro campo de ataque e de dois dedos sentou o pé. A bola acabou indo por cima do goleiro que espalmou e fez a defesa. Aos 17, foi encerrado o primeiro tempo da prorrogação. No segundo tempo e último antes dos pênaltis, aos 3, Mitoma recebeu pela esquerda, tentou cruzar na área, mas a bola acabou saindo rasteira e a defesa conseguiu tirar. Aos 6, bola da Croácia foi cruza na grande área japonesa e o goleiro Gonda teve que sair de soco para fazer a defesa. Aos 9, Japão cruzou na grande área, com desvio a bola procurou Asano, mas o goleiro Livakovic saiu para agarrar e fazer a defesa. Aos 13, Croácia chegou pela esquerda e cruzou em direção à área buscando Majer. A defesa japonesa afastou a bola de perto do gol. Aos 16, o jogo foi encerrado e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro croata defendeu três cobranças japonesas e assegurou a vitória e a classificação da seleção europeia para as quartas de final da Copa do Mundo 2022.

