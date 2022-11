Política Mourão diz que “não há mais do que reclamar” sobre o resultado das eleições

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Segundo o vice-presidente, ao aceitar participar da eleição contra “o outro jogador (Lula)” que não deveria estar jogando “não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo” Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo o vice-presidente, ao aceitar participar da eleição contra “o outro jogador (Lula)” que não deveria estar jogando “não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), disse nesta quarta-feira (2) que “não há mais do que reclamar” em relação às eleições de 2022 e afirmou que é preciso “baixar a bola”.

Mourão questionou a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, mas afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) concordou com as regras e “perdeu o jogo”. “Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador [Lula] não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo”, disse Mourão. “Não considero que houve fraude na eleição”, completou.

Protestos

Sobre os protestos de bolsonaristas que bloqueiam rodovias no país contra a vitória de Lula, Mourão disse que deveriam ter sido feitos quando Lula foi considerado apto a se candidatar e que, agora, é preciso “baixar a bola”.

“Ali deveriam ter ido para a rua, buzina. Mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo. Então tem que baixar a bola”, colocou o vice-presidente.

Anulações

No Twitter, Mourão disse que a indignação dos manifestantes que protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial é legítima, mas que os atos precisam ocorrer de maneira pacífica. Para o vice-presidente, o problema foi o Brasil aceitar a anulação das condenações do petista, em março de 2021.

“Brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações do Lula”, disse.

