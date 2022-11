Política Bolsonaro pede em live que manifestantes encerrem bloqueios: “Desobstruam as rodovias”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente disse que a obstrução de rodovias prejudica o direito de ir e vir da população e disse que não se pode “perder a legitimidade” Foto: Reprodução O presidente disse que a obstrução de rodovias prejudica o direito de ir e vir da população e disse que não se pode “perder a legitimidade”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em seu Facebook na noite desta quarta-feira (2) em que pede que seus apoiadores desobstruam as rodovias que estão ocupando por todo o país. O chefe do Executivo, derrotado no pleito presidencial do último domingo (30), disse que entende a frustração dos manifestantes, mas, segundo ele, o momento é de “colocar a cabeça no lugar”.

“Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também. Estou tão chateado quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar”, afirmou. Bolsonaro também disse que a obstrução de rodovias prejudica o direito de ir e vir da população e disse que não se pode “perder a legitimidade”.

“Os protestos e as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. [….] Agora, tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que [se] respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política