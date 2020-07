A fala do vice-presidente ocorreu durante a abertura da segunda reunião do Conselho da Amazônia, do qual Mourão é presidente, que aconteceu nesta quarta no Palácio do Itamaraty. Participaram também os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.