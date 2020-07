Porto Alegre Prefeito planta árvore no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, plantou, nesta quarta-feira (15), um exemplar de corticeira-da-serra (Erythrina falcata – nativa do Rio Grande do Sul) na rua Voluntários da Pátria, perto do Viaduto da Conceição, no Centro da cidade. No total, 16 mudas serão plantadas na região.

A ação deu início ao projeto de plantio georreferenciado na Capital. Até o final deste ano, a cidade deve contar com mais 1.865 mudas de árvores: 715 em vias públicas carentes de arborização e 1.150 para recompor Áreas de Preservação Permanente (850 no trecho 3 da Orla do Guaíba e outras 300 na Praça Jornalista Orlando Loureiro).

Um mapa com a localização, espécie e data de implantação de cada muda está sendo desenvolvido pela Procempa e será disponibilizado no site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade para acesso público.

“Estamos ampliando a arborização da cidade com a reposição contínua e planejada, utilizando recursos tecnológicos para acompanhar o desenvolvimento das mudas plantadas, e contamos com o engajamento da população no cuidado e preservação”, observou o prefeito. Marchezan destacou que o trabalho é baseado em resultados de estudos técnicos.

“Essa é a primeira vez que Porto Alegre georreferencia mudas e conta com os serviços de uma empresa especializada para plantar e acompanhar a evolução das árvores. Vamos analisar todos os pontos desta contratação e buscar os aperfeiçoamentos necessários para as próximas, a fim de qualificarmos e seguir ampliando a arborização da cidade”, disse o prefeito.

A execução desta primeira fase de plantios está orçada em R$ 748 mil e será feita pela empresa Engemaia Cia. Ltda., vencedora de processo licitatório realizado pela prefeitura.

