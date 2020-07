Rio Grande do Sul Setenta e cinco comarcas retomam o atendimento presencial no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A reabertura foi baseada na aplicação do sistema de Distanciamento Controlado Foto: Divulgação A reabertura foi baseada na aplicação do sistema de Distanciamento Controlado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Corregedoria-Geral da Justiça informou que 75 comarcas gaúchas retomaram o atendimento presencial aos operadores do Direito nesta quarta-feira (15). Também foram retomados os prazos para os processos físicos.

A desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, corregedora-geral da Justiça, salientou que o critério utilizado foi baseado na aplicação do sistema de Distanciamento Controlado do governo do Estado, que, segundo ela, “é o método mais seguro existente, sendo amparado por análises médicas e científicas”.

As comarcas reabertas localizam-se em municípios regidos pela bandeira laranja ou nas localidades de regiões conceituadas pela bandeira vermelha, porém, autorizadas pelo Executivo a seguirem com medidas estabelecidas na classificação laranja.

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, destacou que foi cumprido todo o cronograma previamente estabelecido. “Acima de tudo, sempre priorizamos a saúde dos magistrados, servidores, estagiários, operadores do Direito e da população em geral que frequenta os prédios da Justiça do Rio Grande do Sul”, declarou.

Confira as comarcas que retomaram o atendimento presencial:

1. Agudo

2. Alegrete

3. Antônio Prado

4. Arroio Grande

5. Arroio do Tigre

6. Augusto Pestana

7. Bagé

8. Cacequi

9. Cachoeira do Sul

10. Campina das Missões

11. Campo Novo

12. Candelária

13. Catuípe

14. Cerro Largo

15. Constantina

16. Coronel Bicaco

17. Crissiumal

18. Cruz Alta

19. Dom Pedrito

20. Encantado

21. Erechim

22. Faxinal do Soturno

23. Gaurama

24. Getúlio Vargas

25. Giruá

26. Guarani das Missões

27. Herval

28. Horizontina

29. Ibirubá

30. Ijuí

31. Itaqui

32. Jaguarão

33. Jaguari

34. Lajeado

35. Lavras do Sul

36. Marcelino Ramos

37. Mostardas

38. Não me Toque

39. Nonoai

40. Palmares do Sul

41. Panambi

42. Pedro Osório

43. Planalto

44. Porto Xavier

45. Quaraí

46. Restinga Seca

47. Rio Pardo

48. Rodeio Bonito

49. Rosário do Sul

50. Salto do Jacuí

51. Santa Bárbara do Sul

52. Santa Cruz

53. Santa Maria

54. Santa Rosa

55. Santana do Livramento

56. Santiago

57. Santo Ângelo

58. Santo Augusto

59. Santo Cristo

60. São Borja

61. São Francisco de Assis

62. São Gabriel

63. São José do Ouro

64. São Lourenço do Sul

65. São Luiz Gonzaga

66. São Sepé

67. São Valentim

68. São Vicente do Sul

69. Taquari

70. Três de Maio

71. Tucunduva

72. Tupanciretã

73. Uruguaiana

74. Venâncio Aires

75. Vera Cruz

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul