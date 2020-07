Economia Badesul passa a operar o Pronampe, beneficiando microempresas e empresas de pequeno porte

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

No Badesul, o financiamento mínimo através do programa é de R$ 20 mil Foto: Divulgação

Agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Badesul começou a operar a linha de financiamento do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). A finalidade é auxiliar empresas que se enquadram no programa e sentem os efeitos da retração econômica em razão da pandemia de Covid-19.

“As micro e pequenas empresas estão sendo afetadas diretamente pelos impactos econômicos causados pelo coronavírus. É muito importante que o governo, através de suas estruturas, possa atuar para dar suporte neste momento em que precisamos vencer esta travessia até o final da pandemia. A proatividade do Badesul em estar se credenciando para operar o Pronampe revela que isso é prioridade para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e, da mesma forma, para o governo do Estado”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

O Pronampe é um programa destinado a microempresas que tenham faturamento de até R$ 360 mil por ano e para empresas de pequeno porte com faturamento máximo anual de R$ 4,8 milhões.

No Badesul, o financiamento mínimo através do programa é de R$ 20 mil. “O Badesul está sempre empenhado em colaborar com a economia gaúcha. Neste momento difícil e específico, estamos buscando várias alternativas para colaborar com o empresariado gaúcho”, afirmou a presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

