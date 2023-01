Política Mourão fala sobre os ataques dos filhos de Bolsonaro: “não entro em pântano nem me rebaixo”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

"Não entro em pântano nem me rebaixo. Quem não sabe ler não entendeu o vigor da mensagem", disse Mourão (Foto: Agência Brasil)

Instado a comentar os ataques que recebeu nas redes sociais de dois filhos de Jair Bolsonaro por causa do seu pronunciamento no sábado (31) à noite em rede nacional de rádio e TV, Hamilton Mourão foi direto e sucinto:

“Não entro em pântano nem me rebaixo. Quem não sabe ler não entendeu o vigor da mensagem de ontem [sábado].”

Carlos Bolsonaro escreveu no Twitter que “nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!”. Já Eduardo postou que “as máscaras caem”.

Ambos se referiam à fala de Mourão no último dia do ano. Sem citar Bolsonaro, que viajara na véspera para a Flórida, Mourão disse:

“Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta, para alguns, por inação, e, para outros, por fomentar um pretenso golpe.”

Xingamento

De acordo com informações veiculadas na coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles, Jair Bolsonaro teve uma forte reação ao assistir ao pronunciamento de Mourão na televisão

Segundo uma pessoa que estava próxima ao ex-presidente, sobrou desta vez para a mãe de Mourão: “Traidor f…”, esbravejou Bolsonaro.

O ex-presidente está na casa do lutador José Aldo, em Orlando, na Flórida (EUA). Seu staff está na casa de um fazendeiro amigo do presidente, cujo nome tem sido mantido em sigilo. O presidente e os assessores, entretanto, têm se encontrado ao longo dos dias.

Sem mandato

Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mandato de Hamilton Mourão (Republicanos) como vice-presidente chegou ao fim. No entanto, ele ficará um mês sem cargo político, tendo em vista que só assume a cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul em 1° de fevereiro.

Mourão foi eleito no dia 2 de outubro, com 44,11% dos votos válidos dos eleitores gaúchos (2.593.229 votos). A chapa eleita é formada ainda por Liziane Bayer (Republicanos), como 1ª suplente, e Coronel Andreuzza (Republicanos), como 2º suplente.

Nascido em Porto Alegre, ele é general da reserva do Exército, no qual ingressou em fevereiro de 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Durante sua vida militar, foi instrutor Aman, cumpriu missão de paz em Angola e foi adido militar na Venezuela.

Comandou o 27° Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí (RS), a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira (AM) e a 6ª Divisão de Exército, em Porto Alegre. Foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército e, ao ser promovido ao último posto, foi comandante militar do Sul, entre abril de 2014 e janeiro de 2016. Na sequência, chefiou a Secretaria de Economia e Finanças do Exército, até dezembro de 2017.

