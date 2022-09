Economia Movimento nos aeroportos do Brasil cresce 75% no 1º semestre

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Dados indicam a continuidade da recuperação da atividade econômica do segmento de transporte aéreo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros subiu 75,2% no primeiro semestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. Também houve alta no transporte de carga aérea, que cresceu 9,5%.

Os dados indicam a continuidade da recuperação da atividade econômica do segmento de transporte aéreo, que foi duramente atingido em razão do agravamento da pandemia de covid no país, o que implicou na suspensão de inúmeros voos nacionais e internacionais.

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou em todo o mês de agosto a movimentação de 3,14 milhões de passageiros. Durante o mês de agosto, o aeroporto contabilizou 2,14 milhões de passageiros provenientes de voos nacionais, com uma média diária de 726 pousos e decolagens.

Já o tráfego internacional foi responsável por 32% do volume total de passageiros transportados em agosto, registrando 33,5 mil viajantes por dia. Atualmente, o aeroporto conta com 30 empresas nacionais e internacionais, operando regularmente para 46 destinos fora do país.

Já o Terminal de Cargas (Teca) teve um total de 26,2 mil toneladas transportadas no período, entre importação e exportação.

Salgado Filho

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, aumentou 80% na comparação do primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2021.

No primeiro semestre de 2022, 31.793 voos nacionais e internacionais chegaram ou saíram do terminal, o que representa aumento de 69,6% em relação aos seis primeiros meses de 2021.

Os mais de 30 mil voos contrastam com os semestres de anos anteriores, marcados pelas restrições impostas pela pandemia. Em 2020, foram 21.559 viagens na primeira metade do ano, número que caiu para 18.741 no mesmo período de 2021.

Viracopos

Após superar a marca de 10 milhões de passageiros em 2021 e passar a ser o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) apresenta oito altas seguidas de passageiros em 2022, já que em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto registrou crescimentos de 8%, 11,5%, 40,6%, 25,9%, 36,44%, 16,5%, 16,7% e 15,48%, respectivamente, nos movimentos de embarque e desembarque na comparação com os mesmos meses do ano passado.

Viracopos teve o melhor mês de agosto da história com 1.056.413 pessoas embarcando ou desembarcando pelo terminal de passageiros. Houve alta de 15,48% na comparação com o mesmo mês de 2021. Até então, o melhor mês de agosto havia sido registrado no ano de 2019, com 913.928 pessoas.

