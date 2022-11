Brasil MST anuncia invasão de duas fazendas desocupadas na Bahia

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Segundo o MST, as áreas seriam da empresa Ferbasa, mas que haviam sido abandonadas pela empresa. Foto: Divulgação/MST

O Movimento dos Sem Terra (MST) anunciou através do seu site, nesta terça-feira (15), a invasão de duas fazendas, que estavam desocupadas, na Bahia. Ambas ficam na região da Chapada Diamantina.

Segundo o grupo, cerca de 100 famílias ocuparam a Fazenda Gentil, no município de Maracás, e 150 famílias que ocuparam a Fazenda Redenção, localizadas entre os municípios de Planaltino e Irajuba.

Ainda segundo o MST, as áreas seriam da empresa Ferbasa, mas que haviam sido abandonadas pela empresa.

Essa é a décima sétima ocupação que o Movimento Sem Terra realiza no Estado neste ano de 2022.

A Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Federal investigam o atentado cometido no último sábado (12) contra o Centro de Formação Paulo Freire, no assentamento Normandia, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Caruaru (PE). Os criminosos picharam as paredes da unidade com a palavra “mito” e desenhos da suástica, principal símbolo nazista. Também incendiaram a casa da coordenadora do centro. No momento do ataque, no entanto, não havia ninguém na residência.

“O uso do símbolo nazista mostra que este não é um problema só do MST. É um risco nacional. Não basta passarmos tinta para apagar. A marca que colocaram para se identificarem como nazistas é um perigo para o Estado democrático de direito”, adverte o coordenador do MST em Pernambuco, Jaime Amorim, dirigente nacional do movimento.

