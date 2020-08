Por Redação Rádio Grenal | 31 de agosto de 2020

O Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho 2020, e o técnico Renato Portaluppi, juntamente com a diretoria gremista, ressaltou a importância do título, visto que é o único que será disputado neste ano. Agora, as atenções se voltam ao Campeonato Brasileiro que está na sétima rodada, na Libertadores que retorna em setembro, e na Copa do Brasil, que ainda não foi teve as datas das oitavas de final definidas, mas que terá a participação gremista.

No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 12ª colocação, com uma vitória e quatro empates. O Grêmio possui um jogo a menos, já que neste final de semana decidiu o título do Gaúcho, e seu confronto com o Goiás foi adiado. Os empates consecutivos vem recebendo críticas por parte da torcida, no entanto, o técnico Renato Portaluppi, em suas coletivas, valoriza as equipes que enfrentou até o momento, mas considera que, apesar dos empates, sua equipe se saiu melhor que os adversários até então. Após vencer o Fluminense na primeira rodada, o Grêmio empatou com o Ceará, o Corinthians, o Flamengo e o Vasco. Para a próxima rodada, terá pela frente o Sport Recife, penúltimo colocado na tabela. A vantagem fica por conta de a partida ser em Porto Alegre, sem que o elenco precise se deslocar um dia antes do duelo.

Na Libertadores da América, o Grêmio retorna a campo no dia 16 de setembro, contra a Universidad Católica, no Chile. A competição retorna na terceira rodada da fase de grupos. O Tricolor está no grupo E, junto com Inter, Universidad Católia e América de Cali. Atualmente, a dupla Grenal está empatada na primeira colocação do grupo, com quatro pontos, mas os gremistas ficam atrás no saldo de gols.

Já a Copa do Brasil, apesar de já ter retornado, ainda está na sua quarta fase. O Tricolor só entra na disputa a partir das oitavas de final, que ainda não tiveram uma data confirmada.

O que se sabe é que a partir de agora a maratona de trabalho irá aumentar e o elenco gremista precisará se adaptar à sequência de jogos, ao formato das competições, às distâncias, às viagens, e ao desgaste. Durante o mês de setembro, serão 9 jogos em 30 dias. Uma média de um jogo a cada 3,33 dias.

Confira as partidas do Tricolor durante setembro:

03/09 – Grêmio x Sport Recife – Campeonato Brasileiro – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

06/09 – Atlético-GO x Grêmio – Campeonato Brasileiro – Estádio Olímpico (Goiânia, GO)

10/09 – Bahia x Grêmio – Campeonato Brasileiro – Estádio de Pituaçu (Salvador, BA)

13/09 – Grêmio x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

16/09 – Universidad Católica x Grêmio – Libertadores da América – Estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago, CHI)

20/09 – Grêmio x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

23/09 – Inter x Grêmio – Libertadores da América – Estádio Beira Rio (Porto Alegre, RS)

27/09 – Atlético-MG x Grêmio – Campeonato Brasileiro – Estádio Independência (Belo Horizonte, MG)

29/09 – Grêmio x Universidad Católica – Libertadores da América – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

* Por supervisão de: Marjana Vargas