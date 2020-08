Quando o relógio marcar a virada para o próximo sábado (15), os usuários que trafegarem pelas praças da Freeway conviverão com uma nova realidade: a partir da 0h (zero hora), em Gravataí, o pedágio atual será desativado e a cobrança da tarifa acontecerá na nova praça, km 60.

Ao mesmo tempo, em Santo Antônio da Patrulha, km 19, a tarifa de R$ 9,20, que até então é paga somente no sentido litoral, será reduzida pela metade (R$ 4,60) e cobrada, também, em direção à Capital.

Para que as alterações em ambos os locais transcorram da melhor maneira, a CCR ViaSul reforça importantes orientações relacionadas ao antes e depois da efetivação das mudanças. Em Gravataí, até as 23h59min do dia 14 de agosto, o pagamento da tarifa segue na praça atual.

Dessa forma, quem passar pela nova, no km 60, até esse horário, não será cobrado. À 0h (zero hora) do dia 15 a tarifa passa a ser paga somente na nova praça. A concessionária destaca que o usuário que passar pelo pedágio do km 77 em direção ao do km 60 neste intervalo de tempo, não pagará a tarifa novamente: basta apresentar o comprovante do pagamento feito na praça do km 77 (atual), e a passagem pela nova praça será liberada. Equipes nos dois pedágios orientarão os usuários nesse processo de transição para que a passagem nos dois pontos seja feita sem problemas.

Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, até as 23h59min do dia 14 de agosto seguirá a cobrança da tarifa apenas no sentido litoral, com o valor atual de R$ 9,20. Assim que iniciar o dia 15, à 0h (zero hora), começa também a cobrança no sentido capital e o valor em ambas as direções será de R$ 4,60.

A concessionária disponibilizará equipes e ostensiva sinalização para orientação dos usuários. Nesse sentido, reforça que os motoristas redobrem a atenção uma vez que, com a cobrança bidirecional, o mesmo terá, obrigatoriamente, que parar no pedágio também no sentido Porto Alegre.

Atendida nesse programa de concessão, a mudança da praça de Gravataí é uma reivindicação antiga do município e uma das mais aguardadas pela comunidade local. Ela também beneficiará a população de outras cidades da região como Viamão e Alvorada, que se deslocam diariamente para Porto Alegre.

Para o diretor da CCR ViaSul, Fausto Camilotti, essas mudanças serão um marco da concessão e muito importantes neste segundo ano de atuação. “É um momento bastante significativo e nossa expectativa é tão grande quanto da população, pois sabemos como a vida de muitas pessoas vai melhorar”, destaca.

Segundo ele, as equipes de atendimento estão preparadas para que a transição da praça em Gravataí e início da bidirecionalidade em Santo Antônio aconteçam normalmente.

A CCR ViaSul ressalta que a operação branca acontecerá até a sexta-feira, 14, informando e orientando os usuários sobre as alterações. A concessionária disponibiliza seu canal de atendimento 0800 000 0290 para mais informações e emergências.