Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Essa é a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o Brasil é representado por uma primeira-dama. (Foto: Marina Ziehe/COB)

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou as instalações do Time Brasil na Vila Olímpica neste sábado (27), em Paris. Representante do Brasil no evento esportivo, Janja tirou fotos com atletas e deixou recados para os postulantes às medalhas.

Durante a visita, Janja escreveu uma mensagem para os atletas brasileiros em um cadeado: “Muitas e muitas medalhas Brasil”.

Essa é a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o Brasil é representado por uma primeira-dama. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a Macron que estava com a “agenda cheia” e que não poderia ir até Paris acompanhar a abertura dos jogos. O vice-presidente Geraldo Alckmin não foi escalado pelo petista.

Além de Janja, também integram o grupo o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares. O presidente francês e sua esposa oferecem uma recepção aos chefes de Estado que compareceram na abertura de Paris-2024.

A delegação brasileira ocupa quatro andares de um dos prédios da Vila Olímpica de Paris. Sem as tradicionais faixas de identificação dos países, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) optou por uma identificação logo na entrada do edifício, que é dividido com delegações do Quênia e da Estônia.

No local, os atletas contam com uma grande estrutura. Ao todo, são 44 profissionais da área médica acompanhando a delegação na França, entre médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas e psicólogos. Sempre vai ter uma equipe de plantão 24 horas para atender qualquer demanda dos atletas brasileiros.

A maioria dos apartamentos no prédio de Time Brasil é para até 8 atletas. Com isso, grande parte da delegação está dividindo quarto. Na chegada, eles recebem tapa-olhos e até protetores auriculares para evitar tensões com luzes e roncos. Algumas hospedagens são para seis pessoas e bem poucas só para três.

Apesar de a Vila Olímpica disponibilizar uma grande academia, o Time Brasil tem um espaço próprio com aparelhos de força e espaço de recuperação em banheira de gelo.

Outro cuidado especial é com a saúde mental dos atletas. Existe uma sala exclusiva para atendimentos com os psicólogos, além de alguns espaços de convivência. Quem quiser distrair da pressão dos jogos, por exemplo, pode optar por um jogo de tabuleiro, mostrar as suas habilidades no videogame ou até mesmo soltar a voz no karaokê. Uma varanda com uma bela vista oferece redes e cadeiras para espairecer.

Janja visita Vila Olímpica em Paris e deixa recado para atletas brasileiros: “muitas e muitas medalhas”

2024-07-27