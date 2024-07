Olimpíada Paris 2024: Brasil perde para a França na estreia do basquete masculino

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Apesar de um primeiro quarto dominante, o Brasil não conseguiu se impor perante os donos da casa. (Foto: Divulgação/@FIBA)

Na primeira rodada do torneio de basquete masculino da Olimpíada de Paris 2024, o Brasil foi derrotado pela França por 78 a 66 e estreou com derrota na competição.

A Seleção retorna à quadra construída no Stade Pierre-Mauroy, em Lille na terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), para encarar a Alemanha pelo grupo B do torneio. Pelo lado brasileiro, o principal nome da partira foi o Léo Meindl. O ala terminou o duelo com 14 pontos, uma assistência e cinco rebotes. Entre os franceses, o destaque foi Batum. O ala-armador terminou o duelo com 19 pontos, duas assistências e oito rebotes.

Apesar de um primeiro quarto dominante, o Brasil não conseguiu se impor perante os donos da casa. Com bom início de partida, o Brasil saiu na frente no confronto contra os donos da casa. Aliando um bom trabalho defensivo com a precisão no ataque, a equipe começou em vantagem por 12 a 5. Depois, os brasileiros seguiram na liderança e encerraram o primeiro quarto em 23 a 15.

Atrás do placar, a França voltou mais ligada e passou a encaixar seu poderio ofensivo. Comandados pelo pivô Victor Wembanyama, eles viraram a disputa nos segundos finais e foram para o intervalo vencendo por 39 a 36.

No segundo tempo, o Brasil sofreu um grande apagão na volta do intervalo. Sem conseguir se encontrar em quadra, o time verde-amarelo viu a França dominar completamente as ações e ampliar a diferença para mais de 10 pontos. À frente do placar, a França conseguiu aumentar o volume ofensivo pra cima do Brasil no terceiro quarto. As coisas pioraram para os brasileiros nos minutos finais do terceiro quarto, quando a equipe da casa ficou com 12 pontos de vantagem, a maior até então: 57 a 45. No fim, os donos da casa apenas administraram a vantagem no último quarto e sacramentaram o resultado na Olimpíada em 78 a 66.

