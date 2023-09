Acontece MuleBule Gastronomia opera cafeteria aberta ao público na CASACOR RS

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Localizado na entrada da mostra, o Spiro Café pode ser acessado sem necessidade de ingresso. Foto: Cristiano Bauce Foto: Cristiano Bauce

Especializado em catering empresarial e reconhecido no mercado de gastronomia e eventos, o MuleBule Gastronomia está presente na CASACOR RS 2023. Sob o comando de Nelson Ramalho e Adelar Kleinert Jr., a empresa é responsável por toda a operação gastronômica de eventos da mostra pela quinta vez e conta com o Spiro Café, uma cafeteria aberta ao público geral.

Com ambiente assinado por Lisiara Simon, da Trino Arquitetura, o espaço da cafeteria foi pensado para buscar uma reconexão entre as pessoas, o mobiliário e a natureza. O projeto foi inspirado pela sustentabilidade e voltado para a construção de memórias. Os materiais utilizados transcendem sua forma original e se recriam, trazendo o conceito de Economia Circular, onde o lixo não é um lugar, transformando o descarte em um novo uso.

O cardápio tem um menu variado e pensado para todos os estilos de clientes, desde quem precisa fazer uma refeição rápida no dia a dia, até para os que pensam em ir visitar a mostra no horário do jantar. Entre as opções preparadas pela equipe do MuleBule estão o Wrap integral e orgânico, Croissants salgados e doces, Quiches, Misto quente, Bowls e Bolos (também em versões integrais). Há também escolhas para compartilhar, como a Burrata com tomates orgânicos confitados e azeite de manjericão e o Brie quente com Parma e Geleia de Damasco.

Para o jantar, o Spiro Café oferece duas versões de Mix de folhas orgânicas, além de Creme de Moranga, Falafel, Cogumelo cremoso e Espaguete com legumes ao pesto de talos. Todas as opções podem acompanhar filé de carne bovina, frango ou tilápia.

Os drinks do Spiro Café ficam por conta do Dudu das Caipiras, com coquetéis clássicos e autorais, criados especialmente para o espaço, e a caipirinha do dia. Também há uma carta de vinhos e cafés variados – feitos de extração de máquina barista como espresso, cappuccino e moka e os tradicionais preto e café com leite. Chás da Tea Shop também fazem parte do menu com as opções Pu Erh Canela, Gracia BlendBlack e Fresh Melon.

