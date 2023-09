Acontece Marca brasileira de vinhos e espumantes inaugura instalações no Vale dos Vinhedos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

A Amitié vem se destacando no mundo dos vinhos e investe no enoturismo. Foto: Silvana Gentilini Foto: Silvana Gentilini

Idealizada por duas amigas, Andreia Gentilini Milan e Juciane Casagrande, com grande experiência no mundo dos vinhos, a marca brasileira de vinhos e espumantes Amitié foi lançada em 2018 e acumula mais de 60 prêmios e reconhecimento com projetos inovadores e inéditos no Brasil.

E um novo e importante passo na trajetória da marca está sendo dado: no coração do Vale dos Vinhedos a Amitié inaugura suas instalações, uma construção que contempla área de receptivo turístico, loja de vinhos, administrativo e espaço de vinificação.

“Os investimentos seguirão em 2024, na etapa de estruturação da vinificação, que será destinada à elaboração de produtos exclusivos e pequenas produções”, adianta Juciane Casagrande.

A partir do dia 12 de setembro terá início o agendamento das atividades de receptivo turístico, experiências, eventos e degustações. Também estará de portas abertas a loja com todo o portfólio da vinícola, incluindo produtos exclusivos.

“A abertura da nossa sede é, sem dúvida, um dos grandes marcos da Amitié, que poderá receber os apreciadores de vinho e criar experiências com nossos produtos, nos vários ambientes que preparamos, como salas de degustações e terraços”, pontua Andreia Gentilini Milan.

A arquiteta Vanja Hertcert assina o projeto da Vinícola Amitié, localizada na Rua Alameda Champenoise, 1082, Lote Terroir – Vale dos Vinhedos, em Garibaldi (RS).

