Geral Mulher agredida por advogado em Brasília diz que o filho assistiu ao vídeo: “Ele viu a mãe ser massacrada na rua”

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

O advogado foi preso após dar tapas, socos, puxões de cabelo e derrubar uma mulher no chão em um estacionamento em Brasília. (Foto: Reprodução)

O filho da advogada Gizelle Piza, agredida pelo também advogado Cledmylson Ferreira, no Sudoeste, em Brasília, teve acesso aos vídeos que mostram a mãe recebendo socos e sendo jogada no chão pelo agressor. Ela revelou ao jornal O Globo que não esperava a repercussão do caso e diz ter ficado abalada pelo conteúdo ter chegado ao filho, de 19 anos.

“Primeiro, sou mãe. E, em segundo lugar, sou uma mulher. O que mais me abalou com tudo isso foi não imaginar que teria tanta repercussão, a ponto do meu filho descobrir. Ele viu a mãe dele ser massacrada no meio da rua”, diz.

A advogada diz que esteve no lugar de todas as mulheres vítimas de violência que já defendeu na Justiça. A vítima conta que, em choque, permaneceu no chão por algum tempo após ser agredida com socos e derrubada pelo agressor.

“Com a roupa como ficou, com o meu corpo exposto e jogada no chão depois que um homem me agrediu de forma tão brutal e grotesca, me senti no lugar de várias mulheres que já defendi contra todos os tipos de violência”, conta Gizelle.

Imagens registradas por uma pessoa que estava no local mostram parte das agressões. A confusão começou com uma discussão motivada por um ataque do cachorro do agressor, identificado como Cledmylson Ferreira, à advogada e seu cão.

O autor das agressões foi detido e assinou termo de compromisso de comparecimento. Ele foi liberado em seguida. O advogado responderá por lesão corporal, omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca, devido à presença de dois canivetes em seu carro. As informações são do jornal O Globo.

