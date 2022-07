Geral Mulher clica em link no celular e perde 36 mil reais em golpe

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Vítima recebeu uma mensagem no celular informando que o programa de pontos que ela tem no banco tinha vencido. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 62 anos, foi vítima do crime de estelionato na manhã desta quarta-feira (13), em Timóteo (MG). Segundo a PM (Polícia Militar), na noite de terça-feira (12), a vítima recebeu uma mensagem no celular informando que o programa de pontos que ela tem no banco tinha vencido, e que seria necessário clicar em um link, que foi enviado para entrar no aplicativo do banco e resolver a situação.

Em seguida, o marido da vítima recebeu uma mensagem supostamente do banco, pedindo para a mulher entrar em contato urgente com a agência. Logo depois, a mulher recebeu uma ligação, onde um homem se apresentou como funcionário da segurança do banco.

De acordo com a vítima, ele se apresentou como Tiago, e orientou por telefone que ela realizasse alguns procedimentos no caixa eletrônico. No caminho para casa a mulher desconfiou da situação e decidiu ligar para o gerente do banco, como não falar com ele, ela ligou para a ouvidoria.

Na manhã desta quarta-feira (13), descobriu que teve um prejuízo de R$ 36 mil. O caso foi passado para a Polícia Civil que vai investigar a situação.

Pescaria digital

O phishing, ou pescaria digital, é uma fraude eletrônica cometida pelos fraudadores (engenheiros sociais) que visa obter as senhas e dados pessoais do usuário. A forma mais comum de um ataque de phishing são as mensagens em e-mails, SMS, aplicativos de mensagens como WhatsApp, redes sociais que induzem o usuário a clicar em links maliciosos. Também existem páginas falsas na internet que induzem a pessoa a revelar as senhas dados pessoais. Os casos mais comuns de phishing são e-mails recebidos de supostos bancos com mensagens que afirmam que a conta do cliente está irregular, ou o cartão ultrapassou o limite, atualização de token ou ainda que existe um novo software de segurança do banco que precisa ser instalado imediatamente pelo usuário.

Como evitar

Ao acessar um site, sempre verifique na barra do navegador se o endereço da página de internet está correto. Para garantir, não clique em links: digite o endereço oficial da página que deseja acessar direto no navegador. Além disso, nunca clique em links ou anexos de e-mails de remetentes desconhecidos. Utilize sistema operacional e antivírus originais e os mantenha sempre atualizados. Sempre prefira comprar em sites conhecidos, e nunca use computadores públicos para comprar algo no comércio virtual. Ao receber ligações ou mensagens Não repasse a outra pessoa nenhum código fornecido por SMS, imagem de um QR Code ou código gerado pela sua leitura dele para permitir autenticar alguma operação. Em caso de dúvida não clique. As informações são do portal de notícias G1 e da Febraban.

