Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Denúncia no site do TSE pode ser realizada em poucos minutos. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Em junho de 2022, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apresentou o Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições. A plataforma permite fazer denúncias de fake news relacionadas as eleições ou sobre o sistema eletrônico de votação, promovendo mais agilidade no combate a esses e outros tipos de problemas. Abaixo, veja como registrar uma denúncia no site do TSE em poucos minutos.

Segundo o TSE, todos os casos são repassados às plataformas digitais e agências de checagem parceiras. No entanto, dependendo da gravidade, eles também podem ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral (MPE) e outras autoridades. A seguir, leia mais sobre como fazer uma denúncia.

– Acesse o site do TSE: Abra o navegador e acesse a página da plataforma oferecida pelo TSE.

– Escolha o tipo de denúncia: Na seção “Registrar um alerta”, selecione o tipo de denúncia: desinformação, discurso violento ou odioso, disparo em massa, grave perturbação do ambiente democrático, indício de comportamento inautêntico ou vazamento de dados/incidente cibernético. Feito isso, informe, no menu suspenso ao lado, se o conteúdo é referente ao processo eleitoral.

– Informe os detalhes da denúncia: O site vai solicitar alguns detalhes a respeito da denúncia para realizar a apuração, como a plataforma onde o conteúdo foi encontrado, link, se já foi verificado por alguma agência de checagem e uma descrição do problema. Caso queira, você também pode anexar um arquivo para comprovar a queixa.

– Envie a denúncia: Após preencher todos os campos, marque a “caixinha” do reCAPTCHA e clique no botão “Enviar” para finalizar.

Sistema de Alerta

O objetivo do Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições é coletar informações sobre casos relacionados “as eleições e ao sistema eleitoral que possam gerar prejuízo à democracia”, segundo o próprio TSE.

Em outras palavras, a plataforma é voltada apenas para informações equivocadas sobre a participação nas Eleições Gerais de 2022, incluindo:

– Distorção dos horários, locais e documentos exigidos durante a votação;

– Uso de contas falsas em nome da Justiça Eleitoral;

– Ameaças aos locais de votação ou a outros eventos importantes;

– Dados não verificados sobre fraude eleitoral, adulteração de votos, contagem de votos ou certificação dos resultados da eleição;

– Veiculação de discurso de ódio e incitação a violência para atacar a integridade eleitoral e agentes públicos envolvidos no processo.

Portanto, o serviço não coleta condutas inadequadas de candidatos ou partidos políticos, como infrações eleitorais e mensagens envolvendo desinformação. Nesses casos, as denúncias devem ser feitas no aplicativo Pardal, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. As informações são do site Tecnoblog.

