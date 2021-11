Polícia Mulher é morta a tiros em Santa Maria, na Região Central do Estado

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A vítima foi chamada no portão de casa e um homem teria realizado os disparos Foto: EBC A vítima foi chamada no portão de casa e um homem teria realizado os disparos. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher de 22 anos foi morta em frente da sua residência, neste sábado (13), em Santa Maria, na Região Central do Estado. O crime ocorreu na rua Olegário Mariano, no bairro São João, na região Norte do município.

A vítima foi chamada no portão de casa e um homem teria realizado os disparos. Ela morreu no local. A polícia ainda não informou a motivação do crime.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia