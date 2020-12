Polícia Mulher é morta a tiros em Santa Maria, na Região Central do Estado

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Uma mulher, de 25 anos, morreu na noite deste sábado (12) após ser atingida por tiros. No momento dos disparos, a vítima estava dentro de sua residência na rua das Violetas, no bairro Patronato, em Santa Maria, na Região Central do Estado.

O crime teria ocorrido depois que um homem jogou uma “bombinha” em um cão de estimação da família da jovem. Durante a discussão com os integrantes da família, o homem saiu do local e retorno armado fazendo vários disparos contra a residência.

A vítima, identificada como Gabriela Dalenogare Cogo, chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito dos disparos fugiu do local.

