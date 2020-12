Saúde Os Estados Unidos se preparam para começar a vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Caminhões foram carregados com vacinas na fábrica da Pfizer, em Michigan Foto: Reprodução Caminhões são carregados com vacinas na fábrica da Pfizer, em Michigan. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O trabalho começou cedo neste domingo (13), na fábrica da Pfizer, em Michigan, nos Estados Unidos. A partir das 6h30 da manhã, os funcionários já começavam a abastecer os primeiros caminhões que levarão o carregamento a, pelo menos, 145 centros de distribuição de vacinas contra a Covid-19.

O governo norte-americano espera começar sua campanha de vacinação nesta segunda-feira (14). Uma reunião do Centro de CDC (Controle e Prevenção de Doenças) feita no sábado terminou com um parecer favorável à aprovação da vacina.

No dia anterior, a agência reguladora americana FDA já havia autorizado o uso emergencial da vacina nos EUA. A decisão seguiu recomendação de um grupo independente de especialistas que indicaram a aplicação da vacina para pessoas maiores de 16 anos.

A imunização desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech exige condições muito específicas de armazenamento e transporte, é por isso que as primeiras doses foram agrupadas em caixas com gelo seco, que devem manter a temperatura das vacinas a -70 ºC.

No sábado (12), o general americano Gustave Perna, que supervisiona a distribuição das vacinas, comparou a estratégia do país ao “Dia D”, uma clara referência à Segunda Guerra Mundial, quando houve uma mudança nos rumos do conflito, o que garantiu a vitória dos Aliados.

“Estou absolutamente seguro, 100%, de que distribuiremos essa vacina da melhor e forma, ela que é tão necessária para derrotar o inimigo Covid”, disse o militar em entrevista coletiva.

