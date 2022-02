Rio Grande do Sul Mulher é presa, em Bento Gonçalves, com 75 quilos de maconha

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Eles admitiram que foram pagos para transportar a droga até Porto Alegre. Foto: PRF/Divulgação Eles admitiram que foram pagos para transportar a droga até Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta sexta-feira (4) uma carga de maconha que era transportada por dois irmãos em um carro abordado em Bento Gonçalves. Em uma operação com a participação do serviço de inteligência, os policiais avistaram um veículo suspeito com possíveis utilizado por criminosos.

O automóvel saiu da rodovia e foi perdido de vista. Minutos depois, foi encontrado sendo abastecido em um posto de combustíveis no Vale dos Vinhedos. A motorista era uma mulher de 27 anos que já tinha passagens no sistema prisional e ocorrências por homicídio, extorsão, porte ilegal de arma e tráfico. Ela viajava com o irmão de 14 anos.

No carro, sobre os bancos e no porta-malas, havia 75 quilos de maconha. Eles admitiram que foram pagos para transportar a droga até Porto Alegre.

Os irmãos foram levados para a delegacia onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas. O carro e a maconha foram apreendidos.

