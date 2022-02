Brasil Bolsa de valores brasileira atinge 5 milhões de contas de investidores pessoa física

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a companhia, o avanço no número de contas e CPFs acompanha o crescimento expressivo das pessoas no mercado de capitais. Foto: Alberto Ruy/MInfra Segundo a companhia, o avanço no número de contas e CPFs acompanha o crescimento expressivo das pessoas no mercado de capitais. (Foto: Alberto Ruy/MInfra) Foto: Alberto Ruy/MInfra

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A B3, a bolsa de valores brasileira, atingiu em janeiro a marca de 5 milhões de pessoas físicas com contas abertas em corretoras no Brasil para investir em renda variável.

O número se divide entre 1,2 milhão de contas de mulheres e 3,8 milhões de homens, enquanto o número de CPFs únicos é de 4,2 milhões, uma vez que uma mesma pessoa pode ter conta em mais de uma corretora.

Segundo a companhia, o avanço no número de contas e CPFs acompanha o crescimento expressivo das pessoas no mercado de capitais.

O mais recente levantamento da B3, relativo ao último trimestre de 2021, aponta que os primeiros investimentos das pessoas em renda variável estão sendo feitos com valores cada vez mais baixos: em dezembro de 2021, a mediana do primeiro investimento foi de R$ 44, o menor valor observado desde janeiro de 2014.

Além disso, o levantamento mostra um aumento de 994% no número de CPFs em BDRs (Certificado de Depósito de Ações), em comparação com o mesmo período de 2020, além do aumento de 150% de valor em custódia, chegando a R$ 8,8 bilhões.

“Isso demonstra que a pessoa física está com o apetite cada vez maior para acessar ativos no exterior através da B3, de forma segura e sem a necessidade de envio de remessas de dinheiro para fora do País”, afirma a B3.

A Bolsa também registrou o crescimento de 109% no número de novos investidores em ETFs (Fundos de Índices), chegando a 500 mil investidores em 2021.

Na visão da B3, o investimento em ações segue robusto, com aumento de, aproximadamente, 30% no período, chegando a 3,1 milhões de CPFs.

“Esse movimento reforça uma tendência que vinha se formando desde 2020, quando as quedas na taxa de juros atraíram mais pessoas para a renda variável. Mesmo com as sucessivas altas na Selic, desde o ano passado, o que se verifica é que as pessoas físicas vêm mantendo posições em renda variável e a diversificação em suas carteiras”, diz a companhia.

“O mercado de capitais passou a fazer parte da poupança do brasileiro. Conforme a pessoa física vai conhecendo o mercado e entendendo como ele pode ajudar a atingir cada um de seus objetivos, ela se sente mais confiante para continuar realizando investimentos e de forma mais diversificada”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil