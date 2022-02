Mundo Primeiras tropas de reforço dos EUA para a Europa chegam à Alemanha

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Um esquadrão Stryker de cerca de 1 mil militares dos EUA com base na cidade alemã de Vilseck será enviado para a Romênia. Foto: US Army/Divulgação Um esquadrão Stryker de cerca de 1 mil militares dos EUA com base na cidade alemã de Vilseck será enviado para a Romênia. (Foto: US Army/Divulgação) Foto: US Army/Divulgação

As primeiras tropas dos Estados Unidos que reforçam os aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Europa Oriental e na Alemanha em meio a uma escalada militar russa na fronteira com a Ucrânia chegaram à Alemanha, disse o Comando Europeu dos militares norte-americanos nesta sexta-feira (4).

“Soldados do 18º Corpo Aerotransportado chegaram a Wiesbaden hoje (4)”, disse um porta-voz do comando em um comunicado, acrescentando que eles estabeleceriam um quartel-general na Alemanha para apoiar 1.700 paraquedistas destinados a serem enviados à Polônia.

“Estes são os primeiros de 2 mil soldados a chegar à Europa após o anúncio do Pentágono de forças adicionais que se deslocam dos Estados Unidos para a Europa em apoio aos nossos aliados da Otan”, disse o comunicado.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que quase 3 mil soldados extras fossem para a Polônia e a Romênia para proteger o Leste Europeu de uma possível repercussão da crise na Ucrânia.

De acordo com o Pentágono, um esquadrão Stryker de cerca de 1 mil militares dos EUA com base na cidade alemã de Vilseck será enviado para a Romênia, enquanto cerca de 1.700 militares, principalmente da 82ª Divisão Aerotransportada, serão enviados de Fort Bragg, Carolina do Norte, para a Polônia.

Além disso, 300 outros militares deveriam se mudar de Fort Bragg para a Alemanha.

