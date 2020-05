Mundo Mulher esconde o corpo da avó em um freezer durante 15 anos para ficar com a aposentadoria dela

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Cynthia Black foi acusada por roubo e vilipêndio de cadáver. Foto: Divulgação Cynthia Black foi acusada por roubo e vilipêndio de cadáver. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma mulher de 61 anos foi presa na última quarta-feira (27) por ter escondido o corpo da própria avó dentro de um freezer por 15 anos nos Estados Unidos. Cynthia Carolyn Black teria agido desta forma para receber a aposentadoria da idosa, que morreu aos 97 anos, num total de US$ 186 mil (R$ 1 milhão). Ela foi acusada por roubo e vilipêndio de cadáver, informou a polícia estadual da Pensilvânia.

Segundo o jornal “Philadelphia Inquirer”, a neta contou à polícia ter encontrado Glenora Reckford Delahay morta dentro de casa, no condado de Delaware, em março de 2004. Ela disse que, ao se mudar, junto com Glenn Black, com quem morava, levou o freezer para Dillsburg, no condado de York, onde usou a previdência para pagar a hipoteca de uma casa em 2007. No entanto, o imóvel foi perdido em 2018.

Com isso, Cynthia e Glenn, que foi preso naquele mesmo ano por outro crime, precisaram sair do local e deixaram o corpo de Glenora para trás, informou o jornal “New York Post”. A investigação começou em 7 de fevereiro de 2019, quando a polícia recebeu uma denúncia sobre os restos mortais da idosa. De acordo com a emissora “WHTM-TV”, testes de DNA confirmaram que o corpo, encontrado por duas mulheres que inspecionavam a casa, era da senhora Glenora. As mulheres em questão estavam interessada em comprar a casa e relataram aos policiais terem visto sacos de lixo colocados debaixo de cobertores no interior do eletrodoméstico, onde o corpo foi escondido ao longo de 15 anos. Um mandado de prisão foi emitido na última terça-feira (26), sem informar, porém, porque a investigação levou mais de 15 meses para ser concluída. Uma audiência preliminar está prevista para 10 de junho. Foi estipulada uma fiança de US$ 50 mil (R$ 272,2 mil) neste caso, mas o valor não foi pago até o momento. Bebê mumificado Em julho do ano passado, um homem de 37 anos encontrou o corpo mumificado de um bebê quando limpava o congelador de sua mãe após a morte da mesma na cidade de Saint Louis (Missouri), nos Estados Unidos. Adam Smith disse que ele e sua irmã, de 45 anos, sempre questionaram o que a mãe guardava em uma caixa de papelão que havia no congelador e encontraram a resposta quando limpavam o apartamento no qual a mulher viveu durante mais de 20 anos. Quando o homem encontrou a caixa, lembrou que a mesma permaneceu no congelador da casa de sua mãe durante anos e que ela tinha dito para ele que jamais a abrisse. “Tenho 37 anos e a caixa ficou no congelador durante todo esse tempo. Ela sempre me disse que continha a parte de cima de um bolo de casamento”, disse Smith. Por outro lado, Smith encontrou os restos mumificados de um recém-nascido do sexo feminino. O homem imediatamente ligou para a polícia, que agora investiga o caso como uma “morte suspeita”. Smith foi interrogado durante duas horas e entregou aos agentes uma amostra de seu DNA para que seja feita uma comparação genética com o bebê. “Até em seu leito de morte, (ela) nunca me disse o que havia na caixa”, disse Smith ao jornal. “Isso me faz pensar que talvez ela tenha feito algo com este bebê e não queria dizer a ninguém por medo”, acrescentou o homem. Se o corpo congelado é de uma irmã que morreu antes que ele nascesse, isso significa que provavelmente ficou dentro do refrigerador por cerca de 40 anos.

