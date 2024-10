Política “Mulher não vota em mulher, mulher é inteligente”, diz Pablo Marçal em debate ao se referir a Tabata Amaral

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

No final do debate, o candidato mudou o tom: “Mulher é inteligente, por isso que não está dedicando voto a Tabata". Foto: Reprodução No final do debate, o candidato mudou o tom: “Mulher é inteligente, por isso que não está dedicando voto a Tabata". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ao longo do debate da Folha de S.Paulo/UOL, desta segunda-feira (30), o candidato Pablo Marçal (PRTB) mirou a atenção em Tabata Amaral (PSB), e afirmou que, apesar de a adversária ser a “mais inteligente” entre os concorrentes à prefeitura de São Paulo, “mulher não vota em mulher”. A frase foi considerada preconceituosa pela candidata, que relembrou a alta rejeição dele entre o público feminino. Em outro momento, Marçal desconversou sobre o discurso inicial, e voltou atrás.

“O esforço da Tabata é a de parecer a mais sábia. A Tabata é a mais inteligente, mas a sabedoria é a mais baixa. A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se fosse a tia do colégio, quer provar que é mulher. Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno, mulher não vota em mulher, é inteligente. Ela tem sabedoria, experiência, ela olha pra você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você”, disse Marçal.

O candidato ainda disse que “se fosse isso, pobre ia votar em pobre, negro ia votar em negro” e mencionou a vice dele, Antonia de Jesus, dizendo que ela é negra, “de Pirituba”. “Se fosse assim, a gente iria vencer com 80% dos votos”, disse Marçal.

Tabata destacou a rejeição de Marçal entre as mulheres e se dirigiu ao público feminino para pedir votos.

“A única coisa que disparou nesta eleição foi a rejeição de Pablo Marçal, especialmente entre as mulheres e as mulheres da periferia. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada, desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta. A barra para gente é sempre muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar, quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança? Eu sei que a mulherada está tanto na correria, que não consegue se posicionar politicamente, mas eu conto demais com vocês”, falou.

A candidata ressaltou que ela foi a responsável por desmascarar Marçal. Por isso, segundo Tabata, ele não estará no segundo turno.

“Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição”, disse.

Boulos considerou o discurso de Marçal preconceituoso. “Eu lamento a fala preconceituosa do Marçal, insinuando que quem vota em mulheres tem menos inteligência”, destacou.

Mais ao fim do debate, Marçal mudou o tom em relação à fala sobre “mulher inteligente”. “Mulher é inteligente, por isso que não está dedicando voto a Tabata. Você que é guerreira, mãe de família, a maioria sozinha em casa, sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo na mão de quem está sonhando”, disse.

