Brasil Polícia Federal deve entrar na investigação que mira Gusttavo Lima e Deolane Bezerra

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

A influenciadora digital e o cantor estão sendo investigados por ligação em sites irregulares de apostas.

A Polícia Federal (PF) está finalizando uma série de levantamento de dados para dar base a um pedido de federalização de, pelo menos, parte das investigações que atingem casas de apostas ilegais e influenciadores e artistas, como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima.

A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos. Segundo ele, há uma série de indícios que houve uso de sistemas interestaduais para desviar e lavar dinheiro, o que justificaria a entrada da Polícia Federal no caso.

A investigação nasceu em Pernambuco, onde a Polícia Civil desbaratou um esquema que mistura personagens envolvidos com o jogo do bicho, jogos de azar, apostas em bets e celebridades.

Segundo o diretor-geral da PF, há ainda uma série de dados que indicam lavagem de dinheiro por meio de sistemas internacionais.

“Nossa equipe terá reunião com o Bacen (Banco Central), mas há indicativos de conexão com o exterior, e notória interestadualidade. Assim, a possibilidade de investigarmos é real. Já estamos fazendo pesquisas e levantamentos preliminares”, afirmou Andrei.

Na última semana, a jornalista do G1 Daniela Lima mostrou um levantamento do Banco Central que mostra que o brasileiro gastou quase R$ 22 bilhões, só em agosto, em empresas de apostas e jogos de azar que não estão regulamente inscritas como operadoras deste serviço no cadastro de nacional de atividades econômicas.

Pacote de medidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja anunciar, nesta semana, um pacote de medidas para tentar conter o endividamento causado pelas bets. As medidas incluem a proibição do uso do Bolsa Família e dos cartões de crédito nas plataformas de apostas on-line.

A tratativa envolve Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além da Casa Civil, responsável por coordenar as ações das demais pastas. O governo acelerou a ação, que já estava em análise, após pesquisa do Banco Central divulgada semana passada mostrar dados preocupantes sobre as apostas. Por exemplo, que beneficiários do Bolsa Família, em situação de vulnerabilidade, gastaram mais de R$ 3 bilhões nas bets apenas em agosto.

O pacote também deve incluir restrições às propagandas feitas por empresas de apostas, proibindo, por exemplo, citar a chance de ficar milionário com os jogos. Na prática, os dados sobre a atividade demonstraram um aumento preocupante no endividamento da população. (As informações são do G1)

