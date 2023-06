Geral Mulher que descobriu gravidez ao tratar tumor dá à luz quadrigêmeos

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi nasceram no último dia 13. (Foto: Sarah de Queiroz/Divulgação)

Era para ser uma investigação sobre um mioma, mas se tornou uma notícia surpreendente para o casal Marjorie Lino, 35 anos, e Elenilson Lima, 31 anos. O casal que já possui uma filha terá agora de organizar mais um espaço para abrigar Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi.

Com a gestação de 32 semanas, na última terça-feira (13), Marjorie deu à luz quatro recém-nascidos, em uma maternidade em Fortaleza (CE). “Em vez de um fazer tratamento ou qualquer exame complementar, terei agora que arrumar o quarto de bebê para receberem os meus filhinhos”, diz a mamãe Marjorie Lino.

A gerente de loja Marjorie Lino explica que foi cuidar de um mioma e descobriu então que esperava uma criança. Marjorie Lino acrescenta emocionada que, aos poucos, a médica indicava a possibilidade de ter outros bebês.

“Eu fui cuidar de um mioma que tenho e foi nesse dia que descobri que estava grávida. Durante o exame, uma médica chamou outra e depois outra… Eu já estava ficando preocupada e foi quando me chamaram de ‘mãezinha’”, relata.

No instante do exame, a certeza era de trigêmeos, com possibilidade de um quarto embrião. Então, no segundo ultrassom, a confirmação veio, eram quadrigêmeos. Com a notícia, foram dois dias de silêncio até conseguir digerir o anúncio e contar para o marido.

O casal tem uma filha anterior aos quadrigêmeos, a Ana Marjorie, de 3 anos. Elenilson Rebouças Lima acompanhou os dois partos, que aconteceram na Maternidade Eugênia Pinheiro.

“Eu faço questão de participar de tudo, participei do parto da nossa primeira filha, que foi aqui também, e agora dos quadrigêmeos. A assistência tem sido excelente, com todos os profissionais bem qualificados”, pontua.

Evento raro

De acordo com a coordenadora do Centro Cirúrgico, Sara Emanuelle de Castro, o parto contou com mais de dez profissionais, já que a atenção era mais do que dobrada. Em mais de dez anos de experiência em maternidade, ela conta que nunca tinha visto uma mãe dá à luz de quatro crianças.

“Estou na rede desde 2012 e essa foi a primeira vez que vi o nascimento de quadrigêmeos. Era perceptível que toda a equipe estava com brilho nos olhos e muito concentrada para dar a assistência necessária para essa família”, conta Gabriela Vasconcelos, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal.

A diretora médica corporativa do Hapvida NotreDame Intermédica, Denise Cordeiro, a paciente realizou pré-natal de alto risco.

“Para garantir a realização desse sonho, a paciente realizou pré-natal de alto risco com suporte de especialistas em medicina fetal. E, desde a sua chegada no hospital, foi realizado acompanhamento do bem-estar dos bebês através de ultrassonografia, cardiotocografia e ausculta fetal periódica com uso do equipamento do Detector de Frequência Cardíaca Fetal”, afirmou. As informações são do portal de notícias G1.

