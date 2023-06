Geral Bill Gates se encontrou com o presidente da China em Pequim

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Xi Jinping afirmou que estava feliz em ver Gates, que ele chamou de “velho amigo”. (Foto: Reprodução)

Bill Gates, cofundador da gigante de tecnologia americana Microsoft, se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim, nesta sexta-feira (16). A reunião ocorre dias após o CEO da Tesla, Elon Musk, também visitar o país asiático. A emissora de TV estatal CCTV mostrou Xi dizendo que estava feliz em ver Gates, que ele chamou de “velho amigo”, após três anos sem encontrá-lo por causa da pandemia de covid-19.

Durante a reunião, Xi pediu a Gates que ajudasse a promover as relações EUA-China, cumprimentando calorosamente o magnata da tecnologia. “Estou muito feliz por ver você. Não nos vemos há mais de três anos… e você é um velho amigo nosso”, disse Xi, segundo a mídia estatal chinesa.

Xi disse a Gates que ele era “o primeiro amigo americano que vi este ano”.

“Eu sempre acredito que a base do relacionamento EUA-China está nas pessoas. Estou colocando minha esperança no povo americano”, disse o líder chinês.

A última visita do bilionário ocorre em um momento precário para as relações EUA-China. As tensões estão aumentando sobre o futuro da IA e semicondutores avançados, ataques de autoridades chinesas a empresas internacionais e aumento do medo de que a China possa atacar Taiwan.

Esta não é a primeira vez que Xi pede aos líderes empresariais americanos que ajudem a melhorar as relações entre os dois países.

Em 2021, Xi escreveu ao ex-presidente e CEO da Starbucks, Howard Schultz, sugerindo que ele ajudasse a promover os laços bilaterais, segundo a mídia estatal chinesa.

O encontro de Gates com o líder da segunda maior economia do mundo ocorreu um dia depois que a fundação de sua família prometeu US$ 50 milhões para pesquisas na China para descoberta de medicamentos e tratamentos de “doenças infecciosas como tuberculose e malária, que afetam desproporcionalmente os mais pobres do mundo”, segundo a uma declaração da Fundação Gates.

O empresário é um dos principais líderes empresariais estrangeiros que surgiram na China, com a Microsoft sendo uma das únicas gigantes de tecnologia ocidentais a manter uma presença lá, enquanto outras foram excluídas.

A empresa tem um laboratório de pesquisa extremamente influente no país há décadas.

Nos anos anteriores, Gates manteve boas relações com Xi. No início de 2020, o líder chinês enviou-lhe pessoalmente uma carta de agradecimento pelo envio de fundos de emergência ao país na luta contra a Covid-19. As informações são da CNN.

